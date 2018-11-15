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Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 січ, 2019 18:32
clientage написав:
Личный кабинет Киевэнерго уже несколько дней не работает.
Уважаемые пользователи!
На сервере Вашего поставщика услуги в данный момент проводятся работы, связанные с государственной реформой рынка электроэнергии для того, чтобы он стал работать по европейской модели. Подробнее о реформе можно узнать на странице Внимание! Реформа!
Пожалуйста, попробуйте повторить операцию через некоторое время. Простите за неудобства.
Заплатил частично бонусами Симы и не знаю, дошли деньги или нет. Жду бумажную квитанцию- забыл сколько надо всего заплатить. Это уже какой раз ломают нормальный сайт
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lel
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Додано: Чет 17 січ, 2019 20:53
lel написав:
Личный кабинет Киевэнерго уже несколько дней не работает.
Заплатил частично бонусами Симы и не знаю, дошли деньги или нет. Жду бумажную квитанцию- забыл сколько надо всего заплатить. Это уже какой раз ломают нормальный сайт
Кабинет не работает, но есть кнопка оплатить. Там можно посмотреть задолженность.
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Aps
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Додано: Чет 17 січ, 2019 21:16
Aps написав: lel написав:
Личный кабинет Киевэнерго уже несколько дней не работает.
Заплатил частично бонусами Симы и не знаю, дошли деньги или нет. Жду бумажную квитанцию- забыл сколько надо всего заплатить. Это уже какой раз ломают нормальный сайт
Кабинет не работает, но есть кнопка оплатить. Там можно посмотреть задолженность.
+ Приват не показал задолженность. Зато ПУМБ все показал. Судя по мизерной сумме- платеж с Симы бонусами дошел.
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lel
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Додано: Чет 17 січ, 2019 23:18
Подскажите, есть ли варианты оплаты бюджетных платежей (ЕСВ) без комисий, что бы можно было задействовать карты ТАС банка и получить за это кешбек? Оплачиваю через монобанк без комисий, но без кешбека. Может есть способ чтобы и без комисии + кешбек ?
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Siris
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Додано: Пон 21 січ, 2019 01:49
В привате пропали платежи по электроэнергии. Уверен что оплачивал каждый месяц вместе со всем остальным но платежи в архиве видны через два месяца на третий - при чем в показаниях счетчиков тоже видны разрывы - если бы не платил - история показаний была бы цельной - кто то с подобным сталкивался ?
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Energy
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Додано: Пон 21 січ, 2019 09:05
Оплата коммуналки с Б5 - кб 1% как со своих, так и с кредитных, верно ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Пон 21 січ, 2019 09:11
mustbe написав:Оплата коммуналки с Б5 - кб 1% как со своих, так и с кредитных, верно ?
Кб был только с кредитных на Б5.
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wilomik
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Додано: Пон 21 січ, 2019 10:33
Energy написав:
В привате пропали платежи по электроэнергии. Уверен что оплачивал каждый месяц
Перевірте виписку за карткою, якою сплачуєте. Якщо дійсно платили, буде відповідна операція.
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Людина з вулиці
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Додано: Пон 21 січ, 2019 15:48
Людина з вулиці написав: Energy написав:
В привате пропали платежи по электроэнергии. Уверен что оплачивал каждый месяц
Перевірте виписку за карткою, якою сплачуєте. Якщо дійсно платили, буде відповідна операція.
Ще на пошту приходять квитанції після оплати.
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