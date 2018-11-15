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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58

  kreuz написав:
  KVV написав:
  kreuz написав:Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...

коли новий акк зареєстрували? після покращень?

Числа 19-20 цього місяця...

А я спробував на 2ох місячному акаунті - кошти зняло без комісії, але платіж Відхилений, залишається тільки чекати повернення коштів :(
Як довго з практики?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:29

KVV
По разному.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:41

  kreuz написав:Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...

В прошлом году была такая же история, возврат пришел через пару дней.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:43

  kreuz написав:Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...

В августе кто-нибудь проверял?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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