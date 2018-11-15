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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58

  kreuz написав:
  KVV написав:
  kreuz написав:Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...

коли новий акк зареєстрували? після покращень?

Числа 19-20 цього місяця...

А я спробував на 2ох місячному акаунті - кошти зняло без комісії, але платіж Відхилений, залишається тільки чекати повернення коштів :(
Як довго з практики?
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:29

KVV
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 12:09

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:41

  kreuz написав:Не пам'ятаю, чи було в мене таке, наче надовго не зависав. Хоч це кожного разу по-різному може бути...

В прошлом году была такая же история, возврат пришел через пару дней.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:43

  kreuz написав:Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...

В августе кто-нибудь проверял?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:04

  pharus написав:
  kreuz написав:Пейхаб коміс малює, але не списує у нових акках, перевірено! Підтримка сказала, і я повірив не дарма...

В августе кто-нибудь проверял?

так, сьогодні перевірено не раз
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:18

где сейчас за гарячую воду (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) можно: и без комиссии платить, и чтобы КЭШБЕК был?

т.е. где можно заплатить за услуги (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) любой картой без комиссии или с минимальной фиксированной комиссией?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:23

  uaprofi написав:где сейчас за гарячую воду (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) можно: и без комиссии платить, и чтобы КЭШБЕК был?

т.е. где можно заплатить за услуги (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) любой картой без комиссии или с минимальной фиксированной комиссией?

Через Тас2ю заплатил с комиссией 3 грн. Чтоб совсем без комиссии, не нашёл.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:08

  uaprofi написав:где сейчас за гарячую воду (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) можно: и без комиссии платить, и чтобы КЭШБЕК был?

т.е. где можно заплатить за услуги (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) любой картой без комиссии или с минимальной фиксированной комиссией?


https://next.privat24.ua/payments
тута платил с комиссией 1грн но возможно на бОльших суммах будет выше
и кроме кешбека, получил псевдорассрочку Аллы (грейс до 2мес) за сумму 1000+грн, так как весь ГИОЦ 1 платежем у них проводится

при этом комиссия за каждый пункт платежки от 1грн и до 0,5% от суммы
ВВХ - ПНХ!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:41

  uaprofi написав:где сейчас за гарячую воду (КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО) можно: и без комиссии платить, и чтобы КЭШБЕК был?
На протяжении 3 мес. после регистрации на Payhub.ua кредитками Weekend или Б5 от ТАСи
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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