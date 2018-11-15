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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 10:49

  kreuz написав:
  ringM57 написав:У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.

Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.


Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить? :D
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:08

  kreuz написав:
  pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут).

Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone

На отримачів із хмаркою не поширюється, нажаль...
У мене було осбб батьків з «хмаркою», комісії за два місяці не брало

  Aktus написав:
  pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут).

Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone

Так а где промокод брать, подскажите, пожалуйста.
Як я зрозумів, розсилають вибірково

  ringM57 написав:
  kreuz написав:
  ringM57 написав:У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.

Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.


Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить? :D
Свинорилю по комуналці вікендом 265,60₴ і зараз нюкардом 111,58₴, польот нормальний. :lol:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:10

Подскажите пожалуйста,что такое нюкард?
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:19

  larnic написав:Подскажите пожалуйста,что такое нюкард?


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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 12:32

  ringM57 написав:
  kreuz написав:
  ringM57 написав:У кого есть карта А-банка - оплата коммуналки без комиссии. Но с Календарем (регулярные платежи) какие-то проблемы пока.

Безоплатно - це вже дорого © (привіт ІМПРІ), тому треба шукати можливості платити кешбечними картками, по яких плюс перекриває комісії.


Треба или не треба - каждый сам решает.
В пользу своего утверждения - покажите за октябрь (например) свой расклад по расходам с комиссиями и кэшбэком - много ли удалось отплюсить? :D

Звичайно, вирішувати має кожен самостійно, але питання ж не в тому, мало чи багато, а в тому, в плюс чи в мінус спрацював ;)

В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово ;)) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:10

  vollena71 написав:
  larnic написав:Подскажите пожалуйста,что такое нюкард?


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Наче все прочитав, але так і не зрозумів, це кредитка чи дебетка? Не зрозуміло, які МСС кошерні. Певно, треба на гілку Укрсиба навідатись...
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 13:16

  kreuz написав:Наче все прочитав, але так і не зрозумів, це кредитка чи дебетка? Не зрозуміло, які МСС кошерні. Певно, треба на гілку Укрсиба навідатись...
Дебетка, для нових користувачів на пів року, оформити можна до нового року, з мсс все важко, десь дають, десь найо... я минулого місяця платив на портмоне, за всі комунальні налили кишмиш, далі треба тестувати
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:12

  extreme_lviv_ua написав:
  kreuz написав:Наче все прочитав, але так і не зрозумів, це кредитка чи дебетка? Не зрозуміло, які МСС кошерні. Певно, треба на гілку Укрсиба навідатись...
Дебетка, для нових користувачів на пів року, оформити можна до нового року, з мсс все важко, десь дають, десь найо... я минулого місяця платив на портмоне, за всі комунальні налили кишмиш, далі треба тестувати

Дякую, почитав уже й там. Не зрозумів лише, півроку від якоїсь дати чи від моменту оформлення? І що буде після, КБ скінчиться?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 14:14

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  kreuz написав:Не зрозумів лише, півроку від якоїсь дати чи від моменту оформлення?
На гарячці сказали, що від моменту оформлення. Далі, закриваєте рахунок і через ~45 днів ви вільні і відповідно рахуєтесь як новий клієнт, а вони глядиш і знову акцію зроблять :lol:
extreme_lviv_ua
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