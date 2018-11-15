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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:02

  ringM57 написав:
  kreuz написав:В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово ;)) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...


Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".

Зелена КБ за комуналь не дає, нащо вона Вам?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 16:02

  kreuz написав:
  ringM57 написав:
  kreuz написав:В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово ;)) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...


Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".

Зелена КБ за комуналь не дає, нащо вона Вам?


Ну посмотрим по общему результату. Зелена - кредитка на 62 дня и кэшбэк на 2 выбранных направления, похоже как в монобанке. Вы же тоже показали только полученную сумму, 20 грн, а поехать в банк получить эту акцийную карту - ну скиньте 16 грн и каков итог?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:52

  Aktus написав:
  pharus написав:
Протягом двох місяців ви можете оплачувати комунальні послуги, інтернет, телебачення чи охорону будинку — без жодної комісії (детальні умови акції тут).

Из сегодняшней рассылки на e-mail от Portmone

Это что, та акция от Мастеркард, где промокод за 10 баллов покупается?

Я так понимаю, это акция от самого Портмоне, мне пришла на e-mail как обычная рассылка.

Никаких промокодов вводить не надо - зашел в кабинет Портмоне - в разделе "Бонусы" уже активна новая строка "2 месяца оплаты коммунальных без комиссии" до конца декабря
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:19

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

  pharus написав:Никаких промокодов вводить не надо - зашел в кабинет Портмоне - в разделе "Бонусы" уже активна новая строка "2 месяца оплаты коммунальных без комиссии" до конца декабря

 Увы, не нам, не нам, – грустно заговорил Коровьев, – а ему достанется эта ледяная кружка пива (зачеркнуто) акция с оплатой без комиссии, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой, положение наше печально и затруднительно, и я не знаю, как быть.
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