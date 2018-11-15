Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

kreuz написав:В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово ) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...
Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".
Зелена КБ за комуналь не дає, нащо вона Вам?
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kreuz написав:В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово ) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...
Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".
Зелена КБ за комуналь не дає, нащо вона Вам?
Ну посмотрим по общему результату. Зелена - кредитка на 62 дня и кэшбэк на 2 выбранных направления, похоже как в монобанке. Вы же тоже показали только полученную сумму, 20 грн, а поехать в банк получить эту акцийную карту - ну скиньте 16 грн и каков итог?
pharus написав:Никаких промокодов вводить не надо - зашел в кабинет Портмоне - в разделе "Бонусы" уже активна новая строка "2 месяца оплаты коммунальных без комиссии" до конца декабря
Увы, не нам, не нам, – грустно заговорил Коровьев, – а ему достанется эта ледяная кружка пива (зачеркнуто) акция с оплатой без комиссии, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой, положение наше печально и затруднительно, и я не знаю, как быть.