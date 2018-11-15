Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 14 лис, 2021 10:17
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
По коммунальным за квартиры раньше была оплата за землю, ~ 15, 20, 30 коп. в зависимости от площади. Обычно закидывали по 2грн и ждали пока опять выставят оплату. Уже давно должны были выставить оплату, но нету. Может отменили?
Додано: Нед 14 лис, 2021 10:37
Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси
Не отменили.
Нам ЖБК насчитывает эту оплату отдельной колонкой каждый январь, один раз в год.
Додано: Нед 14 лис, 2021 11:21
wilomik
Благодарю. Видимо так и есть, уже несколько месяцев во всех сервисах оплаты пропала строка за землю
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