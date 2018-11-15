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Оплата коммунальных платежей
и многих других без комиссии

Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 24252627
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:17

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

По коммунальным за квартиры раньше была оплата за землю, ~ 15, 20, 30 коп. в зависимости от площади. Обычно закидывали по 2грн и ждали пока опять выставят оплату. Уже давно должны были выставить оплату, но нету. Может отменили?
valya
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 10:37

Re: Оплата коммунальных платежей и многих других без комисси

valya написав:По коммунальным за квартиры раньше была оплата за землю, ~ 15, 20, 30 коп. в зависимости от площади. Обычно закидывали по 2грн и ждали пока опять выставят оплату. Уже давно должны были выставить оплату, но нету. Может отменили?
Не отменили.
Нам ЖБК насчитывает эту оплату отдельной колонкой каждый январь, один раз в год.
wilomik
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 11:21

wilomik
Благодарю. Видимо так и есть, уже несколько месяцев во всех сервисах оплаты пропала строка за землю
valya
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  #<1 ... 24252627
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