Акції від банку "Південний"

Додано: П'ят 11 сер, 2017 10:46

До кінця вересня поточного року в Банку ПІВДЕННИЙ можна оформити за акційними тарифами нові тарифні пакети розрахунково-касового обслуговування для юридичних осіб: «Універсальний» і «Міжнародний». В період акції відкрити або змінити тарифні пакети можна всього за 1 гривню.Нові тарифні пропозиції для МСБ від Банку ПІВДЕННИЙ – це оптимальний набір послуг і продуктів, які максимально комплексно задовольняють фінансові потреби клієнтів. Для клієнтів, які активно займаються зовнішньоекономічною діяльністю, банк пропонує пакет «Міжнародний» з найбільш вигідною диференційованою комісією за купівлю і продаж валюти, за здійснення SWIFT-платежів тощо. Тарифний план «Універсальний», в свою чергу, був розроблений для юридичних і фізичних осіб – підприємців будь-якої форми власності. Дана тарифна пропозиція для представників малого та середнього бізнесу має низку переваг, серед яких 50 безкоштовних платежів у національній валюті, вигідна комісія за зняття готівки з поточного рахунку, безкоштовне оформлення корпоративної платіжної картки, безкоштовні встановлення та обслуговування системи інтернет-банкінгу.«Плани щодо впровадження нових продуктів і сервісів для малого та середнього бізнесу у банку досить амбітні. Якщо говорити про нові пропозиції в сфері розрахунково-касового обслуговування, то найближчим часом ми готові будемо запропонувати ще два нових тарифних пакети для підприємств IT-напрямку. Ми розробляємо пакети для підприємств сфери ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), а також спеціальні пропозиції для крюїнгових компаній. Крім того, ми ведемо активну роботу з розробки та впровадження додаткових сервісів у системі дистанційного обслуговування юридичних осіб», – коментує Ніна Тараненко, директор департаменту малого та середнього бізнесу Банку ПІВДЕННИЙ.Нагадаємо: акція з оформлення тарифних пакетів МСБ стартувала 10 липня і триватиме до 29 вересня поточного року. Учасниками акції можуть стати юридичні особи, фізичні особи – підприємці та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність у сфері малого та середнього бізнесу. Для оформлення або заміни старого тарифного пакета на новий («Універсальний» або «Міжнародний») потрібно подати заяву в будь-яке відділення банку.У банку відзначають, що після закінчення акції комісія на оформлення пакетів «Універсальний» або «Міжнародний» повернеться до стандартних тарифів: 70 гривень для пакета «Універсальний» і 100 гривень для пакета «Міжнародний». Більш детальну інформацію можна отримати за посиланням.