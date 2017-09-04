Акції від Піреус Банк

Пиреус Банк возвращает до 3% от потраченных средств благодаря услуге сashback, что обеспечивает клиентам частичный возврат средств за оплату покупок кредитными картами. Теперь каждый раз, когда клиент расплачивается кредитной картой от Пиреус Банка за товары и услуги, на его карточку насчитывается не менее 30 грн. и не более 300 грн. от суммы потраченных средств на определенные товары и услуги, произведенные в установленные Графиком периоды. Согласно Графику до конца декабря средства возвращаются за оплату покупок в продуктовых супермаркетах и магазинах одежды, обуви. Возврат средств осуществляется на счет клиента в первый рабочий день каждого месяца. Cashback - услуга бонусирования клиентов за оплату покупок кредитной картой или кредитной картой для зарплатных проектов от Пиреус Банка. Благодаря условиям данного сервиса, у клиента есть возможность зарабатывать на своих расходах и снова оплачивать покупки за счет сэкономленных средств.
Програма проводиться спільно з платіжною системою VISA
Стартувала програма лояльності «Бонус» – тож починаючи з жовтня клієнти Піреус Банку,розраховуючись будь-якою дебетною карткоюбанку автоматично беруть участь у програмі, якщо загальна сума покупок перевищить 1000 гривень на місяць, включаючи всі безготівкові платежі у торгово-сервісних підприємствах України, за кордоном і в мережі Інтернет.
У такому разі, клієнтам нараховуються бонуси, які можна буде обміняти на подарунки – сертифікати у мережі магазинів «Фуршет», «Watsons» та поповнення рахунків мобільних телефонів українських операторів зв’язку.
Один бонус дорівнює одній гривні у вартості подарунку. Бонуси нараховуються у перший робочий день кожного місяця протягом дії програми лояльності.
Владельцы карт Visa Пиреус Банка получили возможность выиграть одну из трех поездок на двоих на Зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан (Южная Корея) от Visa Int., рассчитываясь с помощью карт за товары и услуги.
Согласно условиям акции, каждая поездка включает в себя - два перелета Киев-Сеул-Киев, проживание 5 дн. (4 н.) в отеле категории Delux на двоих на базе завтраков, 2 билета на мероприятия Олимпийских игр, трансферы, поддержку и др.
Также держатели карт Visa Пиреус Банка имеют возможность выиграть один из 150 сертификатов на 2000 грн. каждый на спортивные товары в сети магазинов Megastore (megastore.ua).
Для того, чтобы принять участие в розыгрышах, держатели карточек Visa Пиреус Банка должны в период действия акции рассчитаться карточкой, сохранить чек и зарегистрировать его в регистрационной странице сайта visa.com.ua. В розыгрыше поездок на Олимпийские игры примут участие все оплаты, зарегистрированные до 20.12.17 г., в розыгрыше сертификатов - до 15.01.18 г. Розыгрыши состоятся 22.12.17 г. и 22.01.18 г. соответственно.
Спеціально до Дня закоханих та Міжнародного жіночого дня Піреус Банк розпочав чергову хвилю послуги CashBack, що передбачає часткове відшкодування платежів за кредитними картками від суми, витраченої на подарунки, квіти, косметику та ювелірні вироби, а також кафе, бари і ресторани. Кошти повертаються у перший робочий день кожного місяця на картку у розмірі 3% (не менше ніж 30 грн. і не більше ніж 300 грн.) від суми витрачених коштів. Таким чином, нарахування сashback зменшує фактичну заборгованість по кредитній картці, а відповідно і мінімальний платіж, що має бути сплачений власником картки.
Піреус Банк визначив переможців акції «Урожай подарунків», які стали власниками смартофонів Samsung Galaxy S9.
Ними стали клієнти з м. Києва та м. Шпола:
Балан Павло Георгійович Заболотний Сергій Валентинович Чекалова Галина Давидівна Вітаємо переможців та дякуємо всім клієнтам, хто брав участь у даній акції.
Нагадаємо, що акція проводилася для фізичних осіб, які розмістили депозит в гривні від 50 000 грн. на період від 6 місяців. Розіграш смартфонів проводився за допомогою сервісу random.org за участі 6 членів ревізійної комісії.