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Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:40

Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль

Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу

https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu

Акція діє до 31.03.2023 р.
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Сер 25 січ, 2023 07:49

Assistant_Portal достатньо спірна акція під час війни, не знаходите? :cry:
AVolkov
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:39

Re: Акції від Райффайзен Банк

Заряджайтеся на успіх з Mastercard і Райфом

https://news.finance.ua/ua/zaryadzhayte ... d-i-rayfom

Акція діє у період з 7 лютого по 14 березня 2023р.
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2660
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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