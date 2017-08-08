Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу
https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu
Акція діє до 31.03.2023 р.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 09 січ, 2023 09:40
Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль
Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу
https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu
Акція діє до 31.03.2023 р.
Додано: Вів 07 лют, 2023 10:39
Re: Акції від Райффайзен Банк
Заряджайтеся на успіх з Mastercard і Райфом
https://news.finance.ua/ua/zaryadzhayte ... d-i-rayfom
Акція діє у період з 7 лютого по 14 березня 2023р.
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