Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу
https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu
Акція діє до 31.03.2023 р.
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Пон 09 січ, 2023 09:40
Re: Акції від Райффайзен Банк Аваль
Вершини Буковелю разом із приємними знижками для власників Masterсard World Elite від Райфу
https://news.finance.ua/ua/vershyny-buk ... -vid-rayfu
Акція діє до 31.03.2023 р.
Додано: Вів 07 лют, 2023 10:39
Re: Акції від Райффайзен Банк
Заряджайтеся на успіх з Mastercard і Райфом
https://news.finance.ua/ua/zaryadzhayte ... d-i-rayfom
Акція діє у період з 7 лютого по 14 березня 2023р.
Додано: Сер 01 бер, 2023 16:47
Re: Акції від Райффайзен Банк
До 30% знижки на оренду індивідуальних сейфів Райфу у Києві та Одесі
https://news.finance.ua/ua/do-30-znyzhk ... i-ta-odesi
Акційна пропозиція — з 1 березня по 30 квітня 2023 р.
Додано: Вів 07 бер, 2023 17:50
Re: Акції від Райффайзен Банк
Оформіть еквайринг та отримайте шанс виграти зарядну станцію і сонячні панелі від Райфу
https://news.finance.ua/ua/oformit-ekva ... -vid-rayfu
Акція діє з 6 березня по 1 червня 2023 року.
Додано: Сер 15 бер, 2023 16:44
Re: Акції від Райффайзен Банк
До 50% знижки з карткою АТБ від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-50-znyzhk ... -vid-rayfu
Акція діє з 17 березня до 9 квітня 2023 р.
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