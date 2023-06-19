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Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:33

Re: Акції від Райффайзен Банк

Сертифікати Giftmall номіналом 1 000 грн можуть виграти власники кредитних карток Mastercard від Райфу

https://news.finance.ua/ua/sertyfikaty- ... -vid-rayfu

Акція проводиться з 1 по 31 липня 2023 року включно
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 12:11

Re: Акції від Райффайзен Банк

Райффайзен Банк оновив страхову програму «Впевненість 24/7»

https://news.finance.ua/ua/rayffayzen-b ... enist-24-7

з 3 по 31 липня 2023 року
Assistant_Portal
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Повідомлень: 2737
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 11121314
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