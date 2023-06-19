Сертифікати Giftmall номіналом 1 000 грн можуть виграти власники кредитних карток Mastercard від Райфу
https://news.finance.ua/ua/sertyfikaty- ... -vid-rayfu
Акція проводиться з 1 по 31 липня 2023 року включно
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 30 чер, 2023 12:33
Re: Акції від Райффайзен Банк
Сертифікати Giftmall номіналом 1 000 грн можуть виграти власники кредитних карток Mastercard від Райфу
https://news.finance.ua/ua/sertyfikaty- ... -vid-rayfu
Акція проводиться з 1 по 31 липня 2023 року включно
Додано: Пон 03 лип, 2023 12:11
Re: Акції від Райффайзен Банк
Райффайзен Банк оновив страхову програму «Впевненість 24/7»
https://news.finance.ua/ua/rayffayzen-b ... enist-24-7
з 3 по 31 липня 2023 року
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