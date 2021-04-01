Акції від Райффайзен Банк

Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі
Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:52
Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі
Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
Додано: Пон 01 лип, 2024 15:52
Спробуйте вести бізнес із Райфом
Нові бізнес-клієнти Райффайзен Банку можуть скористатися спеціальними умовами обслуговування в рамках акції, що діє з 1 липня по 30 вересня 2024 р.
Детальніше за посиланням
Додано: Чет 26 вер, 2024 16:08
5% знижки із карткою Райфу у супермаркетах Varus Одеси
З 24 вересня по 31 грудня 2024 року
Додано: Вів 01 жов, 2024 16:39
Отримуйте максимум від бізнесу разом з Райфом
з 1.10.24 по 31.03.25
Додано: Сер 19 лют, 2025 17:29
Із преміальною бізнес-карткою Visa Platinum Business від Райфу отримуйте додаткові переваги від «Епіцентру»
Пропозиція діє до 30 вересня 2025 року
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:09
-7% на онлайн-замовлення в Eva з Visa від Райфу
пропозиція діє з 01.11.2025 по 30.11.2025
Додано: Пон 03 лис, 2025 12:13
Цієї осені заощаджуйте на повну з бізнес-рахунком від Райфу https://news.finance.ua/ua/ciyei-oseni- ... -vid-rayfu
пропозиція діє з 01.11.2025 по 30.11.2025
