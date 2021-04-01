RSS
Акції від Райффайзен Банк

Акції від Райффайзен Банк
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 17:52

Re: Акції від Райффайзен Банк

Успішний бізнес починається з рахунку в Райфі

https://news.finance.ua/ua/uspishnyy-bi ... 1711724046

Акція діє з 1 квітня 2024р. по 30 червня 2024р.
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:52

Re: Акції від Райффайзен Банк

Спробуйте вести бізнес із Райфом

Нові бізнес-клієнти Райффайзен Банку можуть скористатися спеціальними умовами обслуговування в рамках акції, що діє з 1 липня по 30 вересня 2024 р.

Детальніше за посиланням
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 16:08

Re: Акції від Райффайзен Банк

5% знижки із карткою Райфу у супермаркетах Varus Одеси

https://news.finance.ua/ua/5-znyzhky-iz ... arus-odesy

З 24 вересня по 31 грудня 2024 року
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 16:39

Re: Акції від Райффайзен Банк

Отримуйте максимум від бізнесу разом з Райфом

https://news.finance.ua/ua/otrymuyte-ma ... m-z-rayfom

з 1.10.24 по 31.03.25
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 17:29

Re: Акції від Райффайзен Банк

Із преміальною бізнес-карткою Visa Platinum Business від Райфу отримуйте додаткові переваги від «Епіцентру»

https://news.finance.ua/ua/iz-premial-n ... -epicentru

Пропозиція діє до 30 вересня 2025 року
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:09

Re: Акції від Райффайзен Банк

-7% на онлайн-замовлення в Eva з Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/7-na-onlayn- ... -vid-rayfu
пропозиція діє з 01.11.2025 по 30.11.2025
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 12:13

Re: Акції від Райффайзен Банк

Цієї осені заощаджуйте на повну з бізнес-рахунком від Райфу https://news.finance.ua/ua/ciyei-oseni- ... -vid-rayfu
пропозиція діє з 01.11.2025 по 30.11.2025
