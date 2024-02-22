До -30% на сервіс електронної звітності Taxer.ua при оплаті бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-30-na-ser ... -vid-rayfu
Строк дії пропозиції: до 31.12.2025
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 28 лис, 2025 14:21
Re: Акції від Райффайзен Банк
До -30% на сервіс електронної звітності Taxer.ua при оплаті бізнес-картками Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/do-30-na-ser ... -vid-rayfu
Строк дії пропозиції: до 31.12.2025
Додано: Вів 02 гру, 2025 11:14
Re: Акції від Райффайзен Банк
Почніть 2026 бізнес-рік з вигоди на 26 місяців
https://news.finance.ua/ua/pochnit-2026 ... 6-misyaciv
Акція діє з 01.12.2025 по 31.12.2025 року
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:44
Re: Акції від Райффайзен Банк
Зимові переваги для вашого бізнесу від Райфу
https://news.finance.ua/ua/zymovi-perev ... -vid-rayfu
Акція діє до 09.01.2026
Додано: Сер 10 гру, 2025 17:21
Re: Акції від Райффайзен Банк
Диволови купують з карткою АТБ від Visa
https://news.finance.ua/ua/vyhrayte-ele ... -vid-rayfu
Акція діє з 10.12.2025 до 11.01.2026
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:13
Re: Акції від Райффайзен Банк
-5% знижки на онлайн покупки в «Intertop» при оплаті карткою Visa від Райфу
https://news.finance.ua/ua/5-znyzhky-na ... -vid-rayfu
Термін дії: 03.12.25 — 31.12.25
|