RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 17:34

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Ваша подорож стає комфортнішою з Visa Infinite від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/vasha-podoro ... taskombank

Пропозиція діє до 30.09.2026
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 16:49

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Шопінг без кордонів для держателів картки Visa Infinite від Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/shopinh-bez- ... taskombank

Пропозиція діє до 31 травня 2026 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Райффайзен Банк 1 ... 16, 17, 18
Assistant_Portal » Вів 05 вер, 2017 17:06
170 140332
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 11:32
Assistant_Portal
Акції від ПУМБ 1 ... 9, 10, 11
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:49
106 113680
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 лют, 2026 09:14
Assistant_Portal
Акції від МТБ банку 1 ... 5, 6, 7
Assistant_Portal » Чет 01 кві, 2021 10:36
61 95494
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 січ, 2026 11:04
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.