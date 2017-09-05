Ваша подорож стає комфортнішою з Visa Infinite від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/vasha-podoro ... taskombank
Пропозиція діє до 30.09.2026
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 04 лют, 2026 17:34
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Ваша подорож стає комфортнішою з Visa Infinite від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/vasha-podoro ... taskombank
Пропозиція діє до 30.09.2026
Додано: Сер 11 лют, 2026 16:49
Re: Акції від ТАСКОМБАНК
Шопінг без кордонів для держателів картки Visa Infinite від Таскомбанк
https://news.finance.ua/ua/shopinh-bez- ... taskombank
Пропозиція діє до 31 травня 2026 року
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|