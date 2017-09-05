Акції від МТБ банку

-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус при оплаті карткою Visa від МТБ Банку.
Пропозиція діє для всіх держателів картки до 30 листопада 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/planuvaly-ku ... dnyy-sezon
|
|
|
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:21
-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус
-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус при оплаті карткою Visa від МТБ Банку.
Пропозиція діє для всіх держателів картки до 30 листопада 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/planuvaly-ku ... dnyy-sezon
Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:04
LoungeOne: Kyiv від Mastercard
LoungeOne: Kyiv від Mastercard — новий рівень комфорту на Південному вокзалі Києва
Для власників преміальних карток World Elite Mastercard® від МТБ Банку доступ безкоштовний (1 вхід на картку), для дітей віком до 7 років — теж безкоштовно.
Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/loungeone-ky ... ali-kyyeva
|