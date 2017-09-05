RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від МТБ банку

Акції від МТБ банку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:21

-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус

-10% знижки на онлайн-покупки в Цитрус при оплаті карткою Visa від МТБ Банку.
Пропозиція діє для всіх держателів картки до 30 листопада 2025 року.

Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/planuvaly-ku ... dnyy-sezon
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 січ, 2026 11:04

LoungeOne: Kyiv від Mastercard

LoungeOne: Kyiv від Mastercard — новий рівень комфорту на Південному вокзалі Києва
Для власників преміальних карток World Elite Mastercard® від МТБ Банку доступ безкоштовний (1 вхід на картку), для дітей віком до 7 років — теж безкоштовно.

Пропозиція діє до 31 грудня 2026 року.

Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/loungeone-ky ... ali-kyyeva
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2239
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від ПУМБ 1 ... 9, 10, 11
Ірина_ » П'ят 11 сер, 2017 09:49
104 112000
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 січ, 2026 09:28
Assistant_Portal
Акції від ТАСКОМБАНК 1 ... 7, 8, 9
Assistant_Portal » П'ят 05 січ, 2024 09:28
89 98164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 січ, 2026 16:23
Assistant_Portal
Акції від Райффайзен Банк 1 ... 15, 16, 17
Assistant_Portal » Вів 05 вер, 2017 17:06
167 137533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 січ, 2026 12:16
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.