Акції від Universal Bank

Додано: Вів 02 жов, 2018 15:13

Швидкість змін на фінансовому ринку підштовхує банкірів до збільшення інтенсивності їх рішень: швидко впроваджуються нові ідеї, клієнтів залучають ексклюзивними рішеннями, і т.д. Банки бажають відрізнятися один від одного, і за рахунок унікальності знаходити лояльність своєї цільової аудиторії.Universal Bank не став винятком з правил. У банку переглянули властивості продукту "Строковий депозит", і повернулися з його оновленими перевагами.На перший поглядУважний читач звернув увагу на те, що тепер “Строковий депозит” можна поповнювати. Це одне з головних переваг для клієнта, які не можна ігнорувати. Вкладник отримує можливість "зафіксувати ставку", яка діє в даний момент, а в подальшому поповнювати депозит протягом всього періоду на будь-яку суму.Вибір єБанк надає клієнту можливість вибрати валюту вкладу: гривня, долар або євро. Якщо взяти до уваги цю властивість і поєднати з попереднім перевагою, то можна помітити вигідну зв'язку: оформивши валютний депозит на рік, клієнт може "застовпити" за собою ставку в 4-5% на весь період.Оцініть привілеї на смакКлієнту, який оформив "Строковий депозит з поповненням" в Universal Bank, надається картка високого рівня - Visa Platinum, за допомогою якої він зможе:● отримувати знижки в магазинах-партнерах Visa;● безкоштовно * відвідувати бізнес-зали понад 1000 аеропортів по всьому світу;● знімати % по депозиту у валюті вкладу, і багато іншого.* Безкоштовно 2 рази в рік, наступне відвідування для клієнта буде коштувати 27 $. Детальніше:"Вишенька на торті"Найбільша перевага даного вкладу полягає в тому, що клієнт, який оформив цей депозит на 6 або 12 місяців, бере участь в акції, в якій є можливість виграти гарантований приз: процентну надбавку до депозиту до 5%, або подарунок - дорожню валізу, рюкзак для ноутбука, портативну колонку та інші цінні подарунки.По завершенні акції, відбудеться розіграш головного призу: вкладники від 300 тисяч гривень в еквіваленті отримають можливість виграти телевізор діагоналлю 50 дюймів. Такий подарунок напередодні Нового року точно надасть масу позитивних емоцій його власнику.Зареєструватися в акції можна за посиланням:Ось такий цікавий продукт стартував в банку з 1 жовтня.І нехай у ці прохолодні осінні дні вас гріє теплий і надійний депозит в Universal Bank.