Акції від Universal Bank

Universal Bank не став винятком з правил. У банку переглянули властивості продукту "Строковий депозит", і повернулися з його оновленими перевагами.
На перший погляд
Уважний читач звернув увагу на те, що тепер “Строковий депозит” можна поповнювати. Це одне з головних переваг для клієнта, які не можна ігнорувати. Вкладник отримує можливість "зафіксувати ставку", яка діє в даний момент, а в подальшому поповнювати депозит протягом всього періоду на будь-яку суму.
Вибір є
Банк надає клієнту можливість вибрати валюту вкладу: гривня, долар або євро. Якщо взяти до уваги цю властивість і поєднати з попереднім перевагою, то можна помітити вигідну зв'язку: оформивши валютний депозит на рік, клієнт може "застовпити" за собою ставку в 4-5% на весь період.
Оцініть привілеї на смак
Клієнту, який оформив "Строковий депозит з поповненням" в Universal Bank, надається картка високого рівня - Visa Platinum, за допомогою якої він зможе:
● отримувати знижки в магазинах-партнерах Visa;
● безкоштовно * відвідувати бізнес-зали понад 1000 аеропортів по всьому світу;
● знімати % по депозиту у валюті вкладу, і багато іншого.
* Безкоштовно 2 рази в рік, наступне відвідування для клієнта буде коштувати 27 $. Детальніше:
"Вишенька на торті"
Найбільша перевага даного вкладу полягає в тому, що клієнт, який оформив цей депозит на 6 або 12 місяців, бере участь в акції, в якій є можливість виграти гарантований приз: процентну надбавку до депозиту до 5%, або подарунок - дорожню валізу, рюкзак для ноутбука, портативну колонку та інші цінні подарунки.
По завершенні акції, відбудеться розіграш головного призу: вкладники від 300 тисяч гривень в еквіваленті отримають можливість виграти телевізор діагоналлю 50 дюймів. Такий подарунок напередодні Нового року точно надасть масу позитивних емоцій його власнику.
Зареєструватися в акції можна за посиланням:
Ось такий цікавий продукт стартував в банку з 1 жовтня.
І нехай у ці прохолодні осінні дні вас гріє теплий і надійний депозит в Universal Bank.