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Акції від Universal Bank

Акції від Universal Bank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:13

Терміновий “апгрейд” депозиту від Universal Bank

Швидкість змін на фінансовому ринку підштовхує банкірів до збільшення інтенсивності їх рішень: швидко впроваджуються нові ідеї, клієнтів залучають ексклюзивними рішеннями, і т.д. Банки бажають відрізнятися один від одного, і за рахунок унікальності знаходити лояльність своєї цільової аудиторії.

Universal Bank не став винятком з правил. У банку переглянули властивості продукту "Строковий депозит", і повернулися з його оновленими перевагами.

На перший погляд

Уважний читач звернув увагу на те, що тепер “Строковий депозит” можна поповнювати. Це одне з головних переваг для клієнта, які не можна ігнорувати. Вкладник отримує можливість "зафіксувати ставку", яка діє в даний момент, а в подальшому поповнювати депозит протягом всього періоду на будь-яку суму.

Вибір є

Банк надає клієнту можливість вибрати валюту вкладу: гривня, долар або євро. Якщо взяти до уваги цю властивість і поєднати з попереднім перевагою, то можна помітити вигідну зв'язку: оформивши валютний депозит на рік, клієнт може "застовпити" за собою ставку в 4-5% на весь період.

Оцініть привілеї на смак

Клієнту, який оформив "Строковий депозит з поповненням" в Universal Bank, надається картка високого рівня - Visa Platinum, за допомогою якої він зможе:

● отримувати знижки в магазинах-партнерах Visa;

● безкоштовно * відвідувати бізнес-зали понад 1000 аеропортів по всьому світу;

● знімати % по депозиту у валюті вкладу, і багато іншого.

* Безкоштовно 2 рази в рік, наступне відвідування для клієнта буде коштувати 27 $. Детальніше: https://bit.ly/2R0wx8L

"Вишенька на торті"

Найбільша перевага даного вкладу полягає в тому, що клієнт, який оформив цей депозит на 6 або 12 місяців, бере участь в акції, в якій є можливість виграти гарантований приз: процентну надбавку до депозиту до 5%, або подарунок - дорожню валізу, рюкзак для ноутбука, портативну колонку та інші цінні подарунки.

По завершенні акції, відбудеться розіграш головного призу: вкладники від 300 тисяч гривень в еквіваленті отримають можливість виграти телевізор діагоналлю 50 дюймів. Такий подарунок напередодні Нового року точно надасть масу позитивних емоцій його власнику.

Зареєструватися в акції можна за посиланням: https://www.universalbank.com.ua/lottery

Ось такий цікавий продукт стартував в банку з 1 жовтня.

І нехай у ці прохолодні осінні дні вас гріє теплий і надійний депозит в Universal Bank.

https://www.universalbank.com.ua/news/t ... ersal-bank
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:26

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Дякую вам за пропозицію. Дуже цікава акція.
Oleg3011
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:06

Розрахувався карткою monobank - отримав подарунок

Шановні клієнти!

Ви звикли до безконтактного розрахунку. Це швидко та зручно. А з карткою Mastercard від monobank - це ще й вигідно. Щоденні поїздки в громадському транспорті на роботу, навчання або зустріч можуть стати прибутковими. Цікаво як?

Умови прості:

зареєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua ;
розрахуйтеся безконтактно карткою monobank на суму від 50 грн або оплатіть проїзд у транспорті;
накопичуйте бали та обміняйте їх на винагороду.
Більш детально

https://www.universalbank.com.ua/news/r ... il-podarok
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:48

На Берлінський кінофестиваль разом з monobank

Ви поціновувач якісного кіно? Ходите на всі прем'єри фільмів?

У вас є чудова можливість відвідати Берлінський міжнародний кінофестиваль і побачити своїми очима найгучнішу кіноподію світу.

Що для цього потрібно:

зареєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/

розраховуйтесь карткою monobank через POS-термінали або в мережі Інтернет до 15 січня 2019;

та отримайте унікальну нагоду потрапити на Берлінський міжнародний кінофестиваль (Берлінале).

Більш детально: https://www.universalbank.com.ua/offers

https://www.universalbank.com.ua/news/n ... z-monobank
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 15:49

З monobank легко отримати подарунок

На сьогодні, величезна кількість різних акцій. Але кожен раз, коли приймаєте участь, ви ніколи нічого не вигравали?

Настав час припинити цю смугу невезіння!

Разом з картою monobank від Mastercard ви точно станете володарем подарунка!

Як взяти участь:

зареєструйтеся на https://bilshe.mastercard.ua/

натисніть кнопку “Крутити” та обміняйте 10 балів на один оберт колеса;

вигравайте гарантований подарунок.

Крутіть колесо сюрпризів та вигравайте круті подарунки. Від додаткових балів до iPhone XS або туру в Єгипет.

Поспішайте, акція діє до 20.12.2018

Детальніше: https://www.universalbank.com.ua/offers

https://www.universalbank.com.ua/news/s ... it-podarok
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Повідомлень: 648
З нами з: 01.09.17
Подякував: 63 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<12
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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