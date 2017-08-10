Акції від Universal Bank

Ми разом з Mastercard піклуємося про зручність і безпеку своїх клієнтів, тому підключили новий сервіс – можливість безкоштовної здачі ПЛР-тесту на COVID-19, для власників преміальних карток від monobank | Universal Bank, в аеропорту Бориспіль. При негативному результаті якого, ви зможете уникнути обов'язкового перебування на самоізоляції. Що економить гроші, час і нерви! Щоб скористатися послугою по прильоту, необхідно: 1. Оформити запит на стійці тестування після проходження паспортного контролю, 2-й поверх терміналу D. 2. Пред'явити картку monobank Mastercard співробітнику аеропорту і здати тест. 3. Чекати результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту і в додатку «Дій Вдома». Негативний ПЛР-тест COVID-19 дозволяє уникнути 14-денного карантинного періоду. Щоб скористатися послугою в день вильоту, потрібно: 1. Оформити запит на тестування на третьому поверсі терміналу D напроти стійки № 48 Fast Line. 2. Пред'явити картку monobank Mastercard і посадковий квиток, після чого здати тест. 3. Чекати результат тесту протягом 4-6 годин на електронну пошту і в додатку «Дій Вдома». https://www.universalbank.com.ua/news/b ... ersal-bank
До “Дня заощаджень” та в рамках підвищення фінансової грамотності, популяризація ідеї накопичення і зберігання коштів, Universal Bank спільно з «Мінфін» провели розіграш корисних подарунків та грошових винагород серед читачів.
Ми вітаємо переможців, котрі отримали корисні подарунки. Та нагадуємо, що розіграш другої грошової винагороди в 15 тис. грн. зовсім скоро.
Поспішайте отримати свої надбавки до депозиту, а також взяти участь у розіграші другої грошової винагороди.
Зустрічати зимові свята потрібно як наш клієнт Олександр Анатолійович (380503***048), який став другим переможцем в акції "Електронна лотерея" та отримав 15 тис грн.
В цьому році, до акції "Електронна лотерея" приєдналося майже 3 тис учасників, 1,5 тис відкрили депозит з яких майже 100 учасників отримали найбільші винагороди в розмірі 1,5 та 2 % до Строкового депозиту.
Ми дякуємо нашим клієнтам за активну участь в акції і бажаємо всім в новому році здоров'я, як можна більше тепла і затишку, тільки позитивних емоцій і вигідних капіталовкладень, а ми вам у цьому допоможемо;-)
Оформлюйте вигідні депозити в Universal Bank швидко і безпечно через чат-бот в Telegram чи Viber. Переходьте за посиланням та обирайте свій ідеальний депозит, який принесе максимальний дохід у наступному році: https://www.universalbank.com.ua/your-deposits
Гарний сервіс у закладах харчування та барах – це не тільки привітний прийом, коли гостя з посмішкою вітають, своєчасна подача і коли стіл завжди чистий, але і зручний для гостей розрахунок.
Коли, з якихось причин, в закладі не працює термінал і гості не можуть розрахуватися карткою – це точно залишить їх незадоволеним і вони навряд чи повернуться ще раз. Погодьтеся, нікому не подобається судорожно шукати по кишенях останню готівку, щоб розрахуватись за рахунком.
monobank запустив швидкий та зручний спосіб розрахунку у закладах харчування та барах – Shake to Pay.
Вам більше не треба чекати на рахунок, просити офіціанта принести термінал, а потім здійснювати кілька транзакцій – кухня, бар, чайові. Ви кількома простими рухами зможете отримати рахунок, додати чайові і здійснити оплату прямо в додатку monobank, що заощадить ваш час.
Досить відсканувати QR-код на столику або потрусити телефоном з відкритим додатком monobank, вибрати ресторан і ввести номер свого столу. Весь процес займає менше хвилини, а рахунок збережеться в деталях транзакції в виписці і ви зможете зручно розділити його з друзями. https://www.universalbank.com.ua/news/e ... restoranah
До Міжнародного дня клієнта проводимо акції та даруємо грошові подарунки вкладникам! Святкування Дня клієнта стало для нас вже доброю традицією, тому в цьому році підготували для клієнтів багато приємних подарунків – акції та розіграші грошових призів. Солодощі та + 0,25% до ставки Всіх клієнтів, які в дні проведення акції відвідають відділення банку, співробітники зустрінуть з «солодким компліментом» у вигляді плитки шоколаду і додаткових + 0,25% до ставки по новому гривневому вкладу. Ця пропозиція діє для всіх клієнтів, у яких ще немає гривневих депозитів в Universal Bank. Щоб отримати додаткову прибутковість потрібно: відкрити строковий депозит в період з 15 березня по 15 квітня депозит повинен бути відкритий на суму не менше 1 тис. грн. термін розміщення вкладу – від 1 до 24 місяців. Персональна пропозиція Для тих, хто щороку розміщує в банку вклади, підготували персональну пропозицію – додатковий грошовий бонус, розмір якого залежить від терміну співпраці з Universal Bank. Суми доплати будуть автоматично нараховані до внеску при відкритті нового депозиту згідно умов банку: Якщо ви розміщує депозити в Universal Bank понад 2 роки, вигода складе 250 грн, Більше 5 років – 500 грн. Більше 10 років – 1000 грн. Для участі в цій акції слід виконати одну умову – відкрити новий строковий вклад від 50 тис. грн, на термін від 12, 18 або 24 місяців з можливістю поповнення і без дострокового розірвання.
Головний приз до «Дня клієнта» Розіграш 30 тис. гривень серед всіх вкладників, чий депозит складає 10 тис. грн. і більше. У розіграші візьмуть участь: нові вклади, розміщені в період акції з 15 березня по 15 квітня депозити, поповнені в період дії акції продовжені вклади Розіграш призу в 30 тис. гривень відбудеться 16 квітня 2021 року. Відкрити, поповнити, пролонгувати депозит можливо без відвідування відділення, через чат-бот в Telegram або Viber https://www.universalbank.com.ua/news/a ... ersal-bank
Беріть участь в Акції. При отриманні грошового переказу Ria до 01.05.2021 року, через додаток monobank, ви автоматично стаєте учасником Акції та маєте можливість отримати один з десяти Apple iPhone 12 64GB.
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