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Акції від Universal Bank

Акції від Universal Bank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 09:24

Результати акції до "Дня клієнта"

Друзі, ось і закінчилася наша акція до Міжнародного дня клієнта.

Святкування "Дня клієнта" стало для нас ще однією чудовою традицією. І щороку в ній беруть участь велика кількість клієнтів.

Цього року наші вкладники мали можливість отримати грошовий бонус - чим більше років клієнт разом з Universal Bank, тим більшим буде винагорода, надбавки до депозитів і розіграш грошового призу в розмірі 30 000 грн. серед вкладників.

За місяць проведення акції, грошових винагород було виплачено на суму близько 40 000 грн і майже 200 осіб отримали додаткові надбавки до ставки відкривши депозит у відділенні.

А також, ми вітаємо переможця головного грошового призу в розмірі 30 000 грн - Миколу Олексійовича (+380992****24) і бажаємо, щоб мрії завжди збувалися!

Ми хочемо висловити подяку всім нашим клієнтам за те, що залишаєтеся з нами, берете участь в наших розіграшах, цінуєте нас і допомагаєте ставати краще. Плануємо й надалі радувати вас вигідними акціями та пропозиціями!
https://www.universalbank.com.ua/news/r ... yu-klienta
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