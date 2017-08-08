Акції від ТАСКОМБАНК

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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:17
+ 24% кешбеку для твоєї незалежності
З 24 по 26 серпня отримуйте 24% кешбеку від суми чеку в будь-якому ресторані чи кафе. Щоб взяти участь в акції достатньо додати свою картку «Велика п’ятірка» або #PudraСard в Apple Wallet або Google Pay та розраховуватися смартфоном з нашої картки за їжу та напої в будь-якому ресторані чи кафе впродовж святкового викенду. До 30 серпня на ваш бонусний рахунок буде зараховано 24% кешбеку. Максимальна сума становить 250 гривень. Акція діє з 24 по 26 серпня включно.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 14:27
Зустрічайте осінь стильно з Visa та ЦУМ!
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Знижка доступна власниками карток Visa Platinum, Visa Signature або Visa Infinite.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:27
ТАСКОМБАНК: перші 30% річних за акцією «Три, три, тридцять!»
Нинішня осінь ймовірно стане найприбутковішим сезоном цього року для вкладників ТАСКОМБАНКУ. До свого ювілею банк розігрує суперставки за депозитом у гривні — 30% річних!
Вітаємо першу переможницю депозитної акції «Три, три, тридцять!», яка оформила свій вклад під 30% річних у Кропивницькому відділенні ТАСКОМБАНКУ! І нагадуємо, що акція продовжується до 31 жовтня 2019 року.
«Наші клієнти — це наш найцінніший актив, який ми здобули за роки роботи на фінансовому ринку України. Саме тому, ми святкуємо ювілей разом. Ми вдячні кожному за довіру та раді можливості приємно здивувати прибутковістю вкладів та надати додаткові бонуси кожному», — коментує акцію Оксана Крамаренко, начальник управління депозитних продуктів АТ «ТАСКОМБАНК».
Щоб взяти участь в депозитній акції «Три, три, тридцять!» запрошуємо клієнтів до найближчого відділення ТАСКОМБАНКУ. Оформлюючи депозит «Стабільний», обирайте скретч-картку, стирайте захисне поле і відразу ж дізнайтеся розмір свого гарантованого додаткового бонусу від 0,3% до 3% або вигравайте суперставку 30% річних. Без подарунку не залишиться ніхто!
Взяти участь в акції можуть як діючі, так і нові клієнти.
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