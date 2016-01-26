Ukrainian написав:Это ему только в ЛНР там все работает и все в шоколаде, стабильность и предсказуемость. И режим там совсем не оккупационный. Отпишитесь потом пожалуйста как ему там.
Зачем в ЛНР в Украине ж***, а там Украина с РФ устроили еще большую ж***, Вы ведь не поехали в ЛНР и другие тоже смотрят на лучшее и стремятся к лучшему.
У него бывшая подтвердила диплом врача в Польше и уехала с этим подтверждением в Германию, работает там, племянник отучился в Тернополе на врача, делал карьеру и в Свободе состоял, а как началась война, резко стал больным-невоеннообязанным, подтвердил диплом и уехал работать в Словакию, с работы некоторые так же уехали в ЕС, Израиль, РФ т.е. туда где они считают лучше чем в Украине, или по вашему он должен быть дурней от Вас и других и ехать в ЛНР где Украина с РФ устроили еще большую ж***.
Востаннє редагувалось Михалыч в Вів 25 сер, 2020 02:23, всього редагувалось 1 раз.
Михалыч написав:Да, и поэтому у него и его девушки оказались ножи, оба отобрали у нападавших и его девушка бежала тоже за вторым и чуть не убила его сказочники однако. Вы так и не ответили, на счет рейдерства и наркоторговли этих деятелей!
Не было бы у него ножа писали б некрологи о нем. Рейдерство и наркоторговля, ничего не скажу ибо в статье Вот Во-первых, его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских "барыг", что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания "Правого сектора". В разговоре с Би-би-си Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что продемонстрированные прокуратурой аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о его виновности, фальсифицированы. https://www.bbc.com/russian/features-53141228
Не ну серьезно; не было бы таких как Стерненко. Была б сейчас в Одессе ОНР думаете лучше бы вам и вашей маме жилось? Завидуете тем кто живёт в Луганске?
Востаннє редагувалось Ukrainian в Вів 25 сер, 2020 02:31, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Михалыч написав:Зачем в ЛНР в Украине ж***, а там Украина с РФ устроили еще большую ж***
Не устраивала Украина ж...у с 1991 года; Мирно жили (кто как мог/хотел) в 2014 году устроила. Дива дивные. По моему там местные ватники не без помощи «братской» страны бензоколонки свое счастья стоят с этого самого 2014. Приднестровье с Абхазией и преимущества дружбы с РФ так ничему и не научили.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Михалыч написав:Да, и поэтому у него и его девушки оказались ножи, оба отобрали у нападавших и его девушка бежала тоже за вторым и чуть не убила его сказочники однако. Вы так и не ответили, на счет рейдерства и наркоторговли этих деятелей!
Не было бы у него ножа писали б некрологи о нем. Рейдерство и наркоторговля, ничего не скажу ибо в статье Вот Во-первых, его обвиняют в причастности к наркоторговле. Якобы в 2014 году он договорился с одной группой одесских "барыг", что за финансовое вознаграждение выведет их из поля внимания "Правого сектора". В разговоре с Би-би-си Стерненко отвергает эти обвинения и заявляет, что продемонстрированные прокуратурой аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о его виновности, фальсифицированы. https://www.bbc.com/russian/features-53141228
Не ну серьезно; не было бы таких как Стерненко. Была б сейчас в Одессе ОНР думает лучше бы вам и вашей маме жилось? Завидуете тем кто живёт в Луганске?
Я считаю, 1. не было бы таких как Срененко, не было бы ЛНР, 2. не верю ни одному слову Стренеко, весной в своем интервью он утверждал, что у него нет охраны от СБУ, он с ними не сотрудничает, а тут недавно на суде прокуро огласил что к Стерненко была приставлена охрана СБУ и потом он в своих последующих интервью обвинял прокурора, что тот не имел права разглашать эту информацию и фактически раскрывать его как сексота СБУ......я конечно могу в интернете найти эти его интервью, но у нас в Одессе третий час ночи, а у Вас в Канаде, не знаю где вы там живете в Ванкувере или Галифаксе, но еще довольно рано, так что поищите если Вам интересно или мне не верите, если лень искать, пишите, я завтра Вам поищу.....и еще, Одесса, маленькая деревня, тут все знают, кто чем живет, и знают чем живет Стерненко в частности и те же активисты майдановцы открыто называют его барыгой крышевателем наркоторговцев.
Михалыч написав:Зачем в ЛНР в Украине ж***, а там Украина с РФ устроили еще большую ж***
Не устраивала Украина ж...у с 1991 года; Мирно жили (кто как мог/хотел) в 2014 году устроила. Дива дивные. По моему там местные ватники не без помощи «братской» страны бензоколонки свое счастья стоят с этого самого 2014. Приднестровье с Абхазией и преимущества дружбы с РФ так ничему и не научили.
Как это относится к моему брату я уже не раз писал, что он у меня еще активный патриот, даже был на майдане и не за Яныка стоял и не за деньги, зачем Вы его отправляете в ЛНР
Не схоже на «мультик» Пишуть що люди за 30 км хочуть сюди на прийом.
Отлично, вы дали мне ссылку на мультик размещенный на сайте https://twitter.com/Sho_Tam_ который как на тем написано-"Проект ГО "Криголам"+проект "Зміцнення громадської довіри" (UCBI II), що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID)". Ссылка, на оккупантов и их мультики о том как у нас тут заепись. С 1991 г. начала независимости Украины, она попала под внутреннею оккупацию номиналов политиканов торгующих лицом и контролирующих их олигархов, а последние годы еще и под внешнюю оккупацию, фактически сейчас Украина находится в двойной оккупации, первая внутренняя-номиналы политиканы торгующие лицом с контролирующими их олигархами и вторая внешняя, это США который держат олигархов за их яйки-деньги и таким образом, имеют полный и эффективный контроль над внутренними оккупантами и теперь они совместно грабят Украину и ее жителей.
То, что Вы выложили, заставляет меня сомневаться в Ваших умственных способностях, хотя по хорошему надо было это сделать еще тогда, когда вы почему то посоветовали моему брату переехать в ЛНР, а не например в Канаду в которой Вы сами живете, почему то вы даже в Украине не хотите жить, а не то что в ЛНР, при этом даете советы как сказал доктор Преображенский-"космического масштаба и космической же глупости"
Мультик на который Вы дали ссылку, это мультик от внешних оккупантов в поддержку продолжения т.н. реформ своей протеже медсестры американки Супрун, которую турнули и от реформ которой вся Украина и ее жители плюются, а так же т.н. территориальной реформы, с закрытием мед. учреждений в селах, поселках находящихся рядом с жителями и открытие так называемых опорных мед учреждений за 30-80 км. от этих сел и поселков где закрывали мед учреждения не оставив людям выхода как кроме как ехать к черту на кулички, мультик как радостно жители готовы теперь ехать 30 км. что бы пролечиться обычный мультик пиарастов, у нас таких много, про то как врачи получают якобы 2 оклада ковидных, семейные врачи от 20 тыс гривен и т.д. где то они получают может так, для того что бы Порох, а теперь Зельц смогли пропиариться на этом по ТВ, но по факту имеем то, что имеем, пропагандистские мультики, не имеющие ничего общего с реальностью в целом по Украине. Я уже писал, что не удивлюсь, если бы Порох или теперь Зельц приехали бы в какую то деревню и пиарились бы на открытие школьного туалета, ну а чего, пиарились ведь они у нас на открытие школьных стадионов в деревне Одесской области, ремонте пару км. дорог или моста, которые после их отъезда приходилось вскоре снова закрывать и ремонтировать. То что в любой нормальной стране является нормой по всей территории страны, у нас является поводом для пиара политиканов и их хозяев, вырвут какой то отдельный случай ремонта больнички и пиарятся на нем, а то что подавляющее большинство больничек и мед учреждений особенно в селах, небольших городках и поселках в оппе или вообще закрывается, качество и доступность мед услуг по факту для населения снижается, об этом они молчат, рассказывая сказки и показывая пропагандонские мультики, что мол население с радостью будет ехать 30 км. в ближайшую больничку в результате их мед. и тер. реформ....хотя даже если там появилась больнички, еще большой вопрос о качестве обслуживания, мало отремонтировать и завезти оборудование, надо еще и подготовленные кадры, а вот у меня есть вопрос, есть ли там реально профессиональные кадры для оказания качественной мед. помощи, государство относится к медикам как к рабам, медики бегут из Украины, остаются в основном одни пенсы и предпенсионники как мой брат, а так же кто купил диплом и чувствует что со своими мозгами и дипломами не смогут реализоваться профессионально за пределами Украины, это еще в крупных городах Украины в частных мед центрах можно найти приемлемый уровень мед услуг, а в гос. над что бы тебе очень, очень сильно повезло, найти в первую очередь хорошего, грамотного доктора.
Раз так хорошо в Украине Вы считаете и рассказываете нам живущим тут, приезжайте сюда, не надо в ЛНР в которые Вы моего брата ссылаете, приезжайте в Украину и тут живите, работайте, лечитесь и т.д., а то какой то диссонанс получается, живете в благополучной Канаде, но постоянно тусите не на Канадском сайте, на Украинском и рассказываете нам живущим в Украине, как у на с тут все хорошо, а не плохо как мы думаем.
Вот для меня тут хоть что то меняться к лучшему начнет когда начнут работать хоть чуть чуть законы, например выполняться решения Конституционного Суда Украины в частности в отношении моего брата и он сможет выйти на пенсию имея 25 лет мед стажа как и указал КУ Украины, я не могу представить такого уровня правового нигилизма как в Украине ни в одной другой стране не то что наших соседей по бывшему СССР но нее в одной другой стране мира, даже наши ближайшие соседи от Одессы, молдаване ржут с нас в голос, у них Президент был отказался подписывать закон утвержденный повторно парламентом и ранее им ветированный, преодолев тем самым вето президента, так их Конституционный Суд, постановил, отстранить временно Президента от своих обязанностей и дать председателю парламента подписать законы вместо президента т.к. прездент оказался не способен выполнять свои обязанности согласно законов и Конституции, а у нас при Порохе, как пример полного абсурда приведу вам случай, кода Порох, подал в парламент Украины, как неоткладный закон, закон о гарантии вкладов в государственном Приватбанке после его национализаци, парламент принял закон, а Порох, не смотря на то что сам подал этот закон как неоткладный, несмотря на то что закон принят парламентом и законодательство Украины о принятии законов, требует что бы после принятия закона и подписания его председателем парламента, Президент должен в течении пятнадцати дней либо ветировать закон, либо подписать его, но Порох, не сделал ни того, ни другого, оказалось достаточно что бы ему его кураторы из Вашингтонского обкома указали на то что закон подписывать не надо, ну тогда ветируй его, свой же закон который подал как неоткладный.....но нет, пару лет он его и не подписал, и не ветировал, класть мужской половой орган он хотел на Конституцию Украины, и законы Украины, которые обязывают его в течении 15 дней закон либо подписать либо ветировать-ему самомнение не позволяло ветировать свой же закон, а подписать не дали западные кураторы, КС Украины ничего не сделали, западные кураторы Пороха тоже им побоку, Порох начал. Зельц продолжает, ну ветируй ты этот закон или подпиши, я просто как пример привел этот совершенно абсурдный случай правового нигилизма власти/режима, а в случае мого брата и его пенсии, то тот же Конституционный Суд Украины, когда дело касалось их пенсий указал механизм решения своего решения о пенсиях для себя любимых и сейчас у них пенсии самые высокие в Украине, на порядки выше чем средняя пенсия по Украине, а в отношении врачей не указал механизм выполнения своего решения, отдав это полностью на откуп чинушам/власти/режиму-которые клали мужской половой орган на решение Конституционного Суда Украины. И таких примеров я могу приводить как от сюда и до забора, причем забор будет у Вас в Канаде. Вот раз Вы мне живущему тут рассказывает как хорошо тут жить и что я не прав, бросьте свою Канаду и едите сюда, живите тут в нашей реальности, а не реальности пропагандонских мультиков режима и его западных кураторов.
В моем субъективное понимании и мнении, Украина-это страна находящаяся сейчас в двойной оккупации грабителей, мародеров, внешней и внутренней. Население Украины в подавляющем большинстве-это бедный, затурканный, зомбированный шизоидной пропагандой, доведенный режимом с олигархами и их Западными кураторами с проститутствующими СМИ до состояния бы*** лохтората. Все в этой стране как режим так и население живут ложью, лицемерием и страхом, и начали считать это нормой и правилом, здесь нет стабильности, предсказуемости, законности, элементарных моральных принципов. Никаких внятных аргументов, которые переубедили бы меня в этом моем мнении Вы не привели, впрочем как и ранее другие мои оппоненты, максимум на что они были способны, это запугивать, навешивать ярлыки и отправлять меня жить в ЛНР или РФ
А вот ссылка на закон который я Вам был выше приводил как пример http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=60747 обратите внимание, что принят он был 20.12.2016, а 22.12.2016 подписан головой ВР и в тот же день направлен на подпись президенту........и он до сих пор, не ветирован и не подписан
Согласно ст. 94 Конституции Украины, президент в течение 15 дней после получения закона подписывает его или ветирует. Поскольку вето не было, а 15-дневный срок уже прошел сотню раз, то спикер парламента уже давно должен был применить еще одну норму этой статьи. "В случае, если президент в течение установленного времени не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован", - отмечено в Конституции. Клали мужской половой орган на Конституцию Украины, Президент Украины и Спикер Парламента Украины, как прошлые, так и нынешний, народ уже называет День Конституции....сам слышал пару раз на улице как говорят день проституции вместо дня Конституции. Вот у меня лично, после таких фокусов власти/режима не поворачивается язык их упрекнуть за это.....ели Вы знаете, еще подобные страны, приведите мне плиз примеры, где еще высшие чиновники страны так позволяли себе класть на Конституцию своей страны, я не в одной другой стране мира не знаю подобных случаев и не могу даже себе представить что там такое может быть
В Украине еще остались думающие люди, способные на критическое мышление, с не промытыми мозгами проститутствующими СМИ шизоидной зомби пропагандой олигархата и их западными кураторами. Мое мнение, вот таких людей, режим запугивает, убивает сам и через своих штатных и внештатных сексотов, фабрикует дела и сажает....и да я тоже боюсь, но периодически смотря на то все дерьмо в которое все глубже погружают страну режим оккупантов, меня прорывает и я чет пишу, а потом боюсь, а не подошлют ли ко мне кого то пробить голову или не подбросят ли чет, что бы заткнуть и посадить.
Михалыч 90 тисяч гривень на місяць – зарплатня звичайного сімейного лікаря. І це не вигадка, а реальність. Молодий медик з Христинівки на Черкащині довів: в Україні можна заробляти, було б бажання
Роман Дяченко потрапив до Христинівки за розподілом. Чоловік вирішив розпочати власну практику — створив ФОП та відкрив приватний кабінет. Для цього лікар взяв кредит на обладнання та орендував приміщення.
Христинівка маленьке провінційне містечко село на Черкащині; до обласного центру більше 200 км. Провінція куди ще глибше.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:Михалыч 90 тисяч гривень на місяць – зарплатня звичайного сімейного лікаря. І це не вигадка, а реальність. Молодий медик з Христинівки на Черкащині довів: в Україні можна заробляти, було б бажання
Роман Дяченко потрапив до Христинівки за розподілом. Чоловік вирішив розпочати власну практику — створив ФОП та відкрив приватний кабінет. Для цього лікар взяв кредит на обладнання та орендував приміщення.
Христинівка маленьке провінційне містечко село на Черкащині; до обласного центру більше 200 км. Провінція куди ще глибше.
Искренне рад за этого врача, но у брата в городе, зарплата семейного врача 10000 грн. а зав поликлиникой и семейной медициной 30-40 тыс., он рассматривал вариант перейти семейным врачом и интересовался их з/п у них в городке.
Это как по мне единичный случай самородка медика-предпринимателя. Не все имеют предпринимательский талан, всего подсчитано, что он есть у 5-10 % населения+кроме предпринимательской жилки и диплома врача как по мне всегда нужна еще удача, а тех кто хороший врач да еще и имеет предпринимательский талант думаю те же 5-10 % от врачей.....и что остальные более 90 % медиков у которых нет предпринимательского таланта по вашему не достойны нормального отношения к себе со стороны государства Ни в одной стране мира, нет такого что бы все врачи были и бизнесменами от медицины, фактически сами себе организовавшими рабочее место как этот парень, элементарно не у всех есть к этому тяга, талант, стремление и это не повод относиться к этим более 90 % медиков со стороны Украинского государства-как к рабам, во всех нормальных развитых и т.н. цивилизованных странах врач не важно как он работает как предприниматель или наемный работник, уважаемый человек, это элита общества, как минимум средний класс и выше среднего, а в Украине, это нищий, бесправный, забитый и озлобленный раб, у которого фактически осталось одно право, если его что то не устраивает, увольняться и искать лучшей доли за пределами страны.
P.S. так когда Вы переедет с Канады на ПМЖ в Украину тут ведь по вашему так хорошо живется, такие офигенно классные и оптимистичные примеры показываете