Додано: Вів 25 сер, 2020 13:36

Ukrainian написав: Михалыч

Лікарня в провінційному Вознесенську

https://twitter.com/Sho_Tam_/status/1290612194531512321



Не схоже на «мультик»

Пишуть що люди за 30 км хочуть сюди на прийом. Лікарня в провінційному ВознесенськуНе схоже на «мультик»Пишуть що люди за 30 км хочуть сюди на прийом.

Отлично, вы дали мне ссылку на мультик размещенный на сайтекоторый как на тем написано-. Ссылка, на оккупантов и их мультики о том как у нас тут заепись.С 1991 г. начала независимости Украины, она попала под внутреннею оккупацию номиналов политиканов торгующих лицом и контролирующих их олигархов, а последние годы еще и под внешнюю оккупацию, фактически сейчас Украина находится в двойной оккупации, первая внутренняя-номиналы политиканы торгующие лицом с контролирующими их олигархами и вторая внешняя, это США который держат олигархов за их яйки-деньги и таким образом, имеют полный и эффективный контроль над внутренними оккупантами и теперь они совместно грабят Украину и ее жителей.То, что Вы выложили, заставляет меня сомневаться в Ваших умственных способностях, хотя по хорошему надо было это сделать еще тогда, когда вы почему то посоветовали моему брату переехать в ЛНР, а не например в Канаду в которой Вы сами живете, почему то вы даже в Украине не хотите жить, а не то что в ЛНР, при этом даете советы как сказал доктор Преображенский-"космического масштаба и космической же глупости"Мультик на который Вы дали ссылку, это мультик от внешних оккупантов в поддержку продолжения т.н. реформ своей протеже медсестры американки Супрун, которую турнули и от реформ которой вся Украина и ее жители плюются, а так же т.н. территориальной реформы, с закрытием мед. учреждений в селах, поселках находящихся рядом с жителями и открытие так называемых опорных мед учреждений за 30-80 км. от этих сел и поселков где закрывали мед учреждения не оставив людям выхода как кроме как ехать к черту на кулички, мультик как радостно жители готовы теперь ехать 30 км. что бы пролечитьсяобычный мультик пиарастов, у нас таких много, про то как врачи получают якобы 2 оклада ковидных, семейные врачи от 20 тыс гривен и т.д. где то они получают может так, для того что бы Порох, а теперь Зельц смогли пропиариться на этом по ТВ, но по факту имеем то, что имеем, пропагандистские мультики, не имеющие ничего общего с реальностью в целом по Украине. Я уже писал, что не удивлюсь, если бы Порох или теперь Зельц приехали бы в какую то деревню и пиарились бы на открытие школьного туалета, ну а чего, пиарились ведь они у нас на открытие школьных стадионов в деревне Одесской области, ремонте пару км. дорог или моста, которые после их отъезда приходилось вскоре снова закрывать и ремонтировать. То что в любой нормальной стране является нормой по всей территории страны, у нас является поводом для пиара политиканов и их хозяев, вырвут какой то отдельный случай ремонта больнички и пиарятся на нем, а то что подавляющее большинство больничек и мед учреждений особенно в селах, небольших городках и поселках в оппе или вообще закрывается, качество и доступность мед услуг по факту для населения снижается, об этом они молчат, рассказывая сказки и показывая пропагандонские мультики, что мол население с радостью будет ехать 30 км. в ближайшую больничку в результате их мед. и тер. реформ....хотя даже если там появилась больнички, еще большой вопрос о качестве обслуживания, мало отремонтировать и завезти оборудование, надо еще и подготовленные кадры, а вот у меня есть вопрос, есть ли там реально профессиональные кадры для оказания качественной мед. помощи, государство относится к медикам как к рабам, медики бегут из Украины, остаются в основном одни пенсы и предпенсионники как мой брат, а так же кто купил диплом и чувствует что со своими мозгами и дипломами не смогут реализоваться профессионально за пределами Украины, это еще в крупных городах Украины в частных мед центрах можно найти приемлемый уровень мед услуг, а в гос. над что бы тебе очень, очень сильно повезло, найти в первую очередь хорошего, грамотного доктора.Раз так хорошо в Украине Вы считаете и рассказываете нам живущим тут, приезжайте сюда, не надо в ЛНР в которые Вы моего брата ссылаете, приезжайте в Украину и тут живите, работайте, лечитесь и т.д., а то какой то диссонанс получается, живете в благополучной Канаде, но постоянно тусите не на Канадском сайте, на Украинском и рассказываете нам живущим в Украине, как у на с тут все хорошо, а не плохо как мы думаем.Вот для меня тут хоть что то меняться к лучшему начнет когда начнут работать хоть чуть чуть законы, например выполняться решения Конституционного Суда Украины в частности в отношении моего брата и он сможет выйти на пенсию имея 25 лет мед стажа как и указал КУ Украины, я не могу представить такого уровня правового нигилизма как в Украине ни в одной другой стране не то что наших соседей по бывшему СССР но нее в одной другой стране мира, даже наши ближайшие соседи от Одессы, молдаване ржут с нас в голос, у них Президент был отказался подписывать закон утвержденный повторно парламентом и ранее им ветированный, преодолев тем самым вето президента, так их Конституционный Суд, постановил, отстранить временно Президента от своих обязанностей и дать председателю парламента подписать законы вместо президента т.к. прездент оказался не способен выполнять свои обязанности согласно законов и Конституции, а у нас при Порохе, как пример полного абсурда приведу вам случай, кода Порох, подал в парламент Украины, как неоткладный закон, закон о гарантии вкладов в государственном Приватбанке после его национализаци, парламент принял закон, а Порох, не смотря на то что сам подал этот закон как неоткладный, несмотря на то что закон принят парламентом и законодательство Украины о принятии законов, требует что бы после принятия закона и подписания его председателем парламента, Президент должен в течениилибо ветировать закон, либо подписать его, но Порох, не сделал ни того, ни другого, оказалось достаточно что бы ему его кураторы из Вашингтонского обкома указали на то что закон подписывать не надо, ну тогда ветируй его, свой же закон который подал как неоткладный.....но нет, пару лет он его и не подписал, и не ветировал, класть мужской половой орган он хотел на Конституцию Украины, и законы Украины, которые обязывают его в течении 15 дней закон либо подписать либо ветировать-ему самомнение не позволяло ветировать свой же закон, а подписать не дали западные кураторы, КС Украины ничего не сделали, западные кураторы Пороха тоже им побоку, Порох начал. Зельц продолжает, ну ветируй ты этот закон или подпиши, я просто как пример привел этот совершенно абсурдный случай правового нигилизма власти/режима, а в случае мого брата и его пенсии, то тот же Конституционный Суд Украины, когда дело касалось их пенсий указал механизм решения своего решения о пенсиях для себя любимых и сейчас у них пенсии самые высокие в Украине, на порядки выше чем средняя пенсия по Украине, а в отношении врачей не указал механизм выполнения своего решения, отдав это полностью на откуп чинушам/власти/режиму-которые клали мужской половой орган на решение Конституционного Суда Украины. И таких примеров я могу приводить как от сюда и до забора, причем забор будет у Вас в Канаде.Вот раз Вы мне живущему тут рассказывает как хорошо тут жить и что я не прав, бросьте свою Канаду и едите сюда, живите тут в нашей реальности, а не реальности пропагандонских мультиков режима и его западных кураторов.В моем субъективное понимании и мнении, Украина-это страна находящаяся сейчас в двойной оккупации грабителей, мародеров, внешней и внутренней. Население Украины в подавляющем большинстве-это бедный, затурканный, зомбированный шизоидной пропагандой, доведенный режимом с олигархами и их Западными кураторами с проститутствующими СМИ до состояния бы*** лохтората. Все в этой стране как режим так и население живут ложью, лицемерием и страхом, и начали считать это нормой и правилом, здесь нет стабильности, предсказуемости, законности, элементарных моральных принципов. Никаких внятных аргументов, которые переубедили бы меня в этом моем мнении Вы не привели, впрочем как и ранее другие мои оппоненты, максимум на что они были способны, это запугивать, навешивать ярлыки и отправлять меня жить в ЛНР или РФ