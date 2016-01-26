Ukrainian написав:Михалыч
90 тисяч гривень на місяць – зарплатня звичайного сімейного лікаря. І це не вигадка, а реальність. Молодий медик з Христинівки на Черкащині довів: в Україні можна заробляти, було б бажання
Роман Дяченко потрапив до Христинівки за розподілом. Чоловік вирішив розпочати власну практику — створив ФОП та відкрив приватний кабінет. Для цього лікар взяв кредит на обладнання та орендував приміщення.
Христинівка маленьке провінційне містечко село на Черкащині; до обласного центру більше 200 км. Провінція куди ще глибше.
Появилось время вечером, решил поискать инфу о этом парне, оказалось, таки ДА, вы показали очередной пропагандонский мультик проститутствующих Украинских СМИ, даже как то стало обидно за парня, что он таки не получает зарплату 90000 грн. о которой раструбили пропагандоны в своем мультике сейчас парень за своих пациентов получает с НСЗУ всего около 75 тысяч в месяц, и идут они далеко не все на его з/п, с этих денег он оплачивает налоги, аренду, лабораторные исследования необходимые его пациентам и т.д......так что очень жаль, что сказка о которой вы пытались мне поведать, оказалась всего лишь очередным пропагандонским мультиком проститутствующих Украинских СМИ, а я ведь реально и искренне был рад за парня и его пациентов.
Вот ссылка на сайт, где этот парень сам рассказывает как у него обстоят дела, в том числе и з/п
Сьогодні ми обслуговуємо 2100 пацієнтів. 1800 підписали декларацію зі мною, а ще 300 – з моєю дружиною, яку нещодавно я теж взяв в штат після декрету. Христинівка невелике містечко, тому новина про те, що у місті тепер є сімейний лікар, розлетілась одразу. У таких містах сарафанне радіо – найкращий інформаційний канал.
За своїх пацієнтів я отримую щомісяця близько 75 тисяч гривень. Але це далеко не чистий прибуток. Більшість коштів йде на оренду, податки, розхідні матеріали, лабораторні послуги. Я підписав договір з лабораторією,де мої пацієнти можуть зробити аналізи. Це я також оплачую з коштів НСЗУ.
Я можу отримувати зарплату близько 35 тисяч. Але з приходом пандемії це стало захмарною сумою, бо дуже багато коштів йде на те, щоб закупити костюми і маски. Постачання ніякого немає.