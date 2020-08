Додано: Сер 26 сер, 2020 01:28

Михалыч написав: Украинское гражданство только в 2002 году и приехал в Украину только из за престарелой мамы которая не хочет уезжать из Одессы, так же писал в той же ветке Президент сказав, звідки взяти гроші на підвищення... что я оба свои образования получал за пределами Украины

Якщо громадянство інше російське як і отримана освіта то з цього і потрібно б було починати.Колишнього службовця спецпідрозділу армії США звинуватили в шпигунстві на користь Росії.Детальніше читайте на УНІАН:Peter Rafael Dzibinski Debbins, 45, told Russian intelligence he considered himself a son of RussiaDebbins’ mother was born in the Soviet Union, and Debbins met his wife in the Russian city of Chelyabinsk, where they were married in 1997, according to the indictment.Мама з колишнього совка дружина з раші. Поганий вплив, і довічне ув’язнення «синові Россіі»Так що вам «простительно» критикувати та ненавидіти Україну та українців