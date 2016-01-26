Додано: Сер 26 сер, 2020 00:49

Ukrainian написав: У вас є докази шкоди прямо заподіяні Україні USAID ? Цікаво було б глянути. У вас є докази шкоди прямо заподіяні Україні USAID ? Цікаво було б глянути.

Для этого, надо пожить здесь самому и ощутить на своей шкуре, все результаты т.н. реформ проводимых режимом и их западными хозяевами, я мог бы написать много чего о вреде, но думаю сидя у себя в Канаде, вы просто не поймете и не захотите понять о чем я пишу, накидывая мне авно на вентилятор виде пропагандонским мультиков как делали до этого.Но все таки, как пример, раз о этом я уже писал чуть раньше и вы почему то пропустили мимо, то как пример полнейший правовой нигилизм в Украине о которых я писал, и это наступило после майдана, а в результате реформ, под предводительством западных покровителей режима, в Украине сейчас фактически разрушена судебная система, власть клала с пробором, на законы и конституция, тот же пример что с решением Конституционного Суда Украины и пенсией моего брата, как власть клала на решение, а КС позволяет власти/режиму это делать, или пример что я приводил ранее с законом поданным Порхом и который он не подписал или не ветировал в нарушение прямых норм Конституции Украины, такая ситуация мне кажется была невозможна ранее. Даже при Яныке, была хоть какая то видимость законности и порядка, а после того как в 2014 г. шататы захватили и осуществляют до сих пор полный и эффективный контроль над режимом и страной проводя в том числе и судебную реформу в частности, такая ситуация полнейшего правового нигилизма, стала возможной и всех устраивающей, как режим, так и их западных кураторов, ситуация полного правового нигилизма как у нас абсолютно невозможна в любой другой стране мира кроме Украины-вот один из результатов деятельности режима и их штатовских кураторов со своими реформами......а таких примеров результатов, я вам уже писал, что как отсюда и до забора, а забор будет у Вас в Канаде. Украина в результате реформ под предводительством штатов стала негативным примером и пугалкой для всего мира, даже ЕС выступает и говорит, нет нет нет мы не хотим, что бы в Белоруссии было как в Украине. Украина стала жертвой и негативным примером как нельзя поступать со своей страной. Украинская независимость стала для мира негативным примером того, как может стать, что от страны больше ничего не зависит, все ключевые решения принимаются вне Украины, во благо страны куратора и ее интересов, а не Украины и ее народа. Украина проходит последние шаги к полной деиндустриализации, уничтожения доступной и качественной медицины с образованием и прочими социальными благами. Вместо того, что бы проводить "реформы" у нас доведя Украину фактически до состояния труппа готового к расчленению на органы, занялись бы лучше своей страной "страной мечты" где как оказывается и пишут авторитетные штатовские издания тоже не все слава Богуно нет, вместо этого, им интересней пытаться растаскивать трупик на органы, проводя свои "реформы" тут, а не у себя дома.......хотя если бы в Одессе стали раздавать такие наборы как в New Yorke то очередь растянулась бы до Румынской границы