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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 601602603604
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:04

Михалыч
В Україні не можна законним способом зменшити кількість вати чи не так? Тому довелось змінити країну на таку де вати набагато менше.
Звиняйте що не точно висловився.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:37

  Ukrainian написав:Михалыч
В Україні не можна законним способом зменшити кількість вати чи не так? Тому довелось змінити країну на таку де вати набагато менше.
Звиняйте що не точно висловився.


Поржал :mrgreen: спасибо :) зачетная отмазка, что бы не возвращаться в такую замечательную по Вашему страну как Украина, оказывается все хорошо-да вата глаза режет, аж кушать не можете :mrgreen: пришлось эмигрировать :wink: почему то вспомнил :!:


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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:52

Михалыч
Сміх продовжує життя, на здоров’я.

Вати, колаборантів, співчуваючих багато в тому числі і при владі, звідси і корупція та блат і тп.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:09

  Ukrainian написав:Михалыч
Сміх продовжує життя, на здоров’я.

Вати, колаборантів, співчуваючих багато в тому числі і при владі, звідси і корупція та блат і тп.


Разочарую Вас, среди вышиваты, карьеризма, коррупции, блата и т.д и т.п. не меньше, а может и побольше, чего стоят постоянные коррупционные скандалы с адептами Свободы на Западной Украине или вышиватными активистами.....при Вашей тонкой душевной организации, Вам для здоровья полезней будет пожалуй действительно на Западе, но тога и нам живущим тут не рассказывайте как тут все заепись.....хотя Вы начали были за здравие :P а кончаете за упокой, оказывается все не заепись, но во всем виновата вата :mrgreen:
Михалыч
 
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