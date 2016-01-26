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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:30

  Михалыч написав:
  Ukrainian написав:А тим кому не подобається менталітет деяких українців (пережитки совка, вплив «брата» мабуть причини тому), є інші країни на вибір де совка не було і сусідні країни адекватні.


Спорное утверждение, Украина большая, не любители ваты могут жить в Галичине, достаточно внутренней миграции, думаю там совка поменьше даже чем в вашей Канаде.

На західній Україні совкове минуле теж залишило свій відбиток на ментальності населення, хоч і до меншого ступеню порівняно з рештою території де влада Рад була тривалішою. Комісари свою справу знали.
Українці які народились за кордоном зовсі інші українці на них немає відбитку совка та впливу «старшого брата», дуже приємні люди в переважній більшості.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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