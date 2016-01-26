Михалыч написав:
Спорное утверждение, Украина большая, не любители ваты могут жить в Галичине, достаточно внутренней миграции, думаю там совка поменьше даже чем в вашей Канаде.
На західній Україні совкове минуле теж залишило свій відбиток на ментальності населення, хоч і до меншого ступеню порівняно з рештою території де влада Рад була тривалішою. Комісари свою справу знали.
Українці які народились за кордоном зовсі інші українці на них немає відбитку совка та впливу «старшого брата», дуже приємні люди в переважній більшості.