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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:18
Волгарь написав:
Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:53
sequence написав: Волгарь написав:
Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
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Волгарь
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:07
Волгарь написав:
..
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР???
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:34
sequence написав: Волгарь написав:
..
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР???
Не дождетесь. Правящие круги РФ усвоили урок - больше никаких НР. Просто дорога -это жизнь. Как минимум на десятилетия. А политика - проходяще. особенно в нынешнем мире, который здорово изменился всего за полгода.
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Волгарь
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Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:07
Волгарь написав: sequence написав: Волгарь написав:
Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет (только воздушные и морские пути сообщения). Кроме того, до многих мелких городов по всей стране просто невозможно добраться в принципе
заниматься стали именно Крымом, вместо того, чтобы улучшить ситуации с трафиком на своей территории
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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