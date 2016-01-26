Санкції тільки погіршили і до того злиденне та жалюгідне існування 80% росіян.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 03:52
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Санкції тільки погіршили і до того злиденне та жалюгідне існування 80% росіян.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 09 вер, 2020 05:26
Крым без ВОДЫ. ЗАСУХА усиливается. Установили резервуары. Что происходит?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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