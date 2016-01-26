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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 602603604605
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:18

  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 13:53

  sequence написав:
  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж

Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:07

  Волгарь написав:..
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.

Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР??? :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 15:34

  sequence написав:
  Волгарь написав:..
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.

Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР??? :twisted:

Не дождетесь. Правящие круги РФ усвоили урок - больше никаких НР. Просто дорога -это жизнь. Как минимум на десятилетия. А политика - проходяще. особенно в нынешнем мире, который здорово изменился всего за полгода.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:07

  Волгарь написав:
  sequence написав:
  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж

Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.

Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет (только воздушные и морские пути сообщения). Кроме того, до многих мелких городов по всей стране просто невозможно добраться в принципе
заниматься стали именно Крымом, вместо того, чтобы улучшить ситуации с трафиком на своей территории
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 06:07

  Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.

Вот что думают крымчане о новой дороге

1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США.
Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн.
Если честно Тавриде до автобанов Китая, Франции или США очень далеко.
Да, ещё не мало важный момент, видимо разрешённая максимальная скорость на Тавриде будет 90 км/час! И много камер. Действительно «очень удобно».
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 05:26

Крым без ВОДЫ. ЗАСУХА усиливается. Установили резервуары. Что происходит?


"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:50

Видимо, известие о том, что в результате аннексии Крыма и связанных с ним санкций РФ СТАЛА 5-ОЙ ЭКОНОМИКОЙ МИРА, произвело такое впечатление, что сведения об этом пришлось срочно удалять!!!
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:13

  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:[
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.

Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет


Крым население - 2,3 млн человек.
Сахалин - 0,4 млн
Камчатка - 0,3 млн
Колыма -0,14 млн
Чукотка - 0,05 млн
Таймыр - 0,005 млн.

Логично и целесообразно по вашему списку начинать строить в Крыму.

Кроме того строительство дорог и транспортной инфраструктуры ещё и подчиняется экономической логике и необходимости.
Странно строить на Таймыре аэропорт при полном отсутствии там городов и всём населении в 5 тысяч человек.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:32

  Shram написав:
  Ukrainian написав:
  Волгарь написав:[
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.

Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет


Крым население - 2,3 млн человек.
Сахалин - 0,4 млн
Камчатка - 0,3 млн
Колыма -0,14 млн
Чукотка - 0,05 млн
Таймыр - 0,005 млн.

Логично и целесообразно по вашему списку начинать строить в Крыму.

Кроме того строительство дорог и транспортной инфраструктуры ещё и подчиняется экономической логике и необходимости.
Странно строить на Таймыре аэропорт при полном отсутствии там городов и всём населении в 5 тысяч человек.

Ж/д еще в прошлом году подошла к Якутску, остался только мост. Строить дороги на Колыме или Чукотке - конечно, чистое безумие. А вот Сахалин очень неплохо развивается.
Влияние пандемии на экономику РФ.
Росстат улучшил оценку спада ВВП РФ во втором квартале 2020 года до 8% с 8,5%, за первое полугодие - до 3,4% с 3,6%, сообщила служба.
"Объем ВВП России за второй квартал 2020 года составил в текущих ценах 23288,2 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2019 года составил 92,0%… Объем ВВП за первое полугодие 2020 года составил в текущих ценах 48605,8 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2019 года составил 96,6%", - говорится в сообщении.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 09-194151/
Экономика сократилась за полгода на всего 1/30 - очень неплохо по европейским ми американским меркам. Особенно с учетом того, что до сих пор реально трудно купить новую машину или квартиру в новостройке - с удешевлением кредита в августе все расхватали.
Волгарь
 
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