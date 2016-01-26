Волгарь написав:.. Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Ждем зеленых человечков и ОНР, ХНР и ННР???
Не дождетесь. Правящие круги РФ усвоили урок - больше никаких НР. Просто дорога -это жизнь. Как минимум на десятилетия. А политика - проходяще. особенно в нынешнем мире, который здорово изменился всего за полгода.
Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
странно как-то дорогу спланировали. Такое ощущение, что все едут прямиком на симферопольский пляж
Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет (только воздушные и морские пути сообщения). Кроме того, до многих мелких городов по всей стране просто невозможно добраться в принципе заниматься стали именно Крымом, вместо того, чтобы улучшить ситуации с трафиком на своей территории
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:Прямо по теме - вчера в Крыму открыли ч-х полосную трассу Таврида Керчь-Севастополь в 260 км длиной. Вместо 6-7 часов теперь полуостров можно пересечь за 3.
Вот что думают крымчане о новой дороге
1 км трассы Таврида обошёлся налогоплательщикам в 600 миллионов рублей, сейчас примерно 8,5 миллионов долларов США. Для сравнения средняя стоимость строительства 1 км дороги в Китае составляет $2,2 млн, в ЕС – $6,9 млн, в США – $5,9 млн. Если честно Тавриде до автобанов Китая, Франции или США очень далеко. Да, ещё не мало важный момент, видимо разрешённая максимальная скорость на Тавриде будет 90 км/час! И много камер. Действительно «очень удобно».
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Волгарь написав:[ Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет
Крым население - 2,3 млн человек. Сахалин - 0,4 млн Камчатка - 0,3 млн Колыма -0,14 млн Чукотка - 0,05 млн Таймыр - 0,005 млн.
Логично и целесообразно по вашему списку начинать строить в Крыму.
Кроме того строительство дорог и транспортной инфраструктуры ещё и подчиняется экономической логике и необходимости. Странно строить на Таймыре аэропорт при полном отсутствии там городов и всём населении в 5 тысяч человек.
Волгарь написав:[ Может оно и так, но построили автотрассу - вещь невиданную в Крыму за всю его историю. И появился в (перспективе) простой и удобный выход из Европы на Кавказ.
Крым присоединили и построили мост, дорогу и аэропорт. Теперь пора наконец-то присоединить Сахалин, Камчатку, Курилы, Колыму, Чукотку и Таймыр. Туда ведь ни туннелей, ни мостов, ни железных дорог нет
Крым население - 2,3 млн человек. Сахалин - 0,4 млн Камчатка - 0,3 млн Колыма -0,14 млн Чукотка - 0,05 млн Таймыр - 0,005 млн.
Логично и целесообразно по вашему списку начинать строить в Крыму.
Кроме того строительство дорог и транспортной инфраструктуры ещё и подчиняется экономической логике и необходимости. Странно строить на Таймыре аэропорт при полном отсутствии там городов и всём населении в 5 тысяч человек.
Ж/д еще в прошлом году подошла к Якутску, остался только мост. Строить дороги на Колыме или Чукотке - конечно, чистое безумие. А вот Сахалин очень неплохо развивается. Влияние пандемии на экономику РФ.
Росстат улучшил оценку спада ВВП РФ во втором квартале 2020 года до 8% с 8,5%, за первое полугодие - до 3,4% с 3,6%, сообщила служба. "Объем ВВП России за второй квартал 2020 года составил в текущих ценах 23288,2 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно второго квартала 2019 года составил 92,0%… Объем ВВП за первое полугодие 2020 года составил в текущих ценах 48605,8 миллиарда рублей, индекс его физического объема относительно первого полугодия 2019 года составил 96,6%", - говорится в сообщении.
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 09-194151/ Экономика сократилась за полгода на всего 1/30 - очень неплохо по европейским ми американским меркам. Особенно с учетом того, что до сих пор реально трудно купить новую машину или квартиру в новостройке - с удешевлением кредита в августе все расхватали.