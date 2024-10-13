la9 написав:
НБУ активно просуває технологію А2А, щоб прискорити та здешевити транзакції, а Укргазбанк в цей самий час робить все рівно навпаки. Аргумент банку про «собівартість у 0,2%» – це маркетингова ширма. Окрім вже зазначеного вище зниження банком комісії за сплату штрафів, судового збору тощо, не зрозуміло, як витрати банку на проведення платежу залежать від суми платежу. Цілком справедливим та логічним виглядало би запровадження фіксованої суми за проведення платежу з визначенням мінімального розміру, замість встановлення комісії у процентному вираженні від суми в розмірі 0,2%.
При справжньому A2A собівартість транзакції прямує до нуля або до символічної фіксованої плати. Схоже, Укргазбанк використовує проміжний процесинг, який все ще працює за старими протоколами, і банк просто не хоче перебудувати бізнес-модель під чистий A2A. Замість впровадження сучасних технологій банк пішов шляхом перекладання витрат на застарілі технології на громадян.
а ви в курсі, що якби це був А2А, то банк би брав комісію ≈4% за СЕП кредитних коштів?) то може 0,2% таки краще? перевага дії якраз в тому що це еквайринг, а не А2А.
А2А можете у ІКУ купити, в Кінто, Універі, Інжурі. але за кредитні з комісом 4% від банку, окрім райфу