Акції від банку Credit-Agricole

Щотижня розіграш сертифікатів «Intersport» (Епіцентр) на 1000 грн серед тих, хто сплатить кредиткою мінімум 3 рази на загальну суму 500 грн. Розіграш 2-х велосипедів для тих, хто сплатіть кредиткою мінімум 10 разів до 30.08.2020 на загальну суму від 1 000 грн. Акція діє з 27 липня 2020 – 30 серпня 2020 р. відбувається у 5 етапів:
перший етап: з 27.07.2020 до 02.08.2020 включно; другий етап: з 03.08.2020 до 09.08.2020 включно; третій етап: з 10.08.2020 до 16.08.2020 включно; четвертий етап: з 17.08.2020 до 23.08.2020 включно; п’ятий етап: з 24.08.2020 до 30.08.2020 включно. Переможці кожного етапу Акції та Акції в цілому будуть визначатися за допомогою сервісу Random.org. Визначення головних переможців Акції, які отримають велосипеди, відбудеться не пізніше 7.09.2020 р.
Креді Агріколь Банк із радістю повідомляє результати розіграшу в рамках акції «Вирушайте на UEFA Champions League Final Istanbul 2020 з програмою винагород Mastercard». Розіграш відбувся 22 квітня за допомогою генератора випадкових чисел Random.org. Вітаємо переможницю акції ― Кущ Ольгу. Вона обрала альтернативний приз ― грошову винагороду в розмірі 30 000 гривень, що передбачено Офіційними правилами акції, з огляду на пандемічну кризу та відтермінування проведення Ліги чемпіонів УЄФА 2020 на невизначений строк. https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... anku-t-980
В період від 3 серпня до 16 вересня 2020 року у Креді Агріколь Банку діє акція «Квест подарунків в СА+». Акція проходить в чотири етапи, в кожному з яких активні користувачі нового мобільного банку СА+ мають шанс виграти круті подарунки. Визначення переможців відбувається шляхом випадкової вибірки на www.random.org.
Для участі в акції потрібно виконати наступні операції в мобільному додатку СА+:
Перший етап. Від 3 серпня до 12 серпня 2020 р. включно зробити принаймні один переказ коштів з картки на картку. Призовий фонд: одна музична колонка Music speaker JBL Pulse 4 та п’ять чашок. Розіграш відбудеться до 21 серпня. Другий етап. Від 13 серпня до 25 серпня 2020 р. включно сплатити принаймні один рахунок за комунальні послуги. Призовий фонд: один робот-пилосос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner та п’ять парасоль. Розіграш відбудеться до 3 вересня. Третій етап. Від 26 серпня до 06 вересня 2020 р. включно принаймні раз поповнити мобільний рахунок. Призовий фонд: одна ігрова консоль Sony PlayStation 4 Pro та п’ять екосумок. Розіграш відбудеться до 14 вересня. Четвертий етап: Від 7 до 16 вересня 2020 р. включно відкрити вклад «Накопичувальний». Призовий фонд: один електросамокат Xiaomi Mi Scooter та п’ять світшотів. Розіграш відбудеться до 25 вересня. Учасники акції, які виконають умови всіх чотирьох етапів акції автоматично стають учасниками розіграшу головного призового фонду, який включає в себе один смартфон iPhone 11 Pro, п’ять чашок, п’ять екосумок, п’ять парасоль, п’ять світшотів. Розіграш відбудеться до 25 вересня. Детальніше про умови акції читайте на сайті.
Акція проводиться на всій території України за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення військової операції під керівництвом Об’єднаних сил у період з 3.08.2020 р. до 16.09.2020 р. включно. https://credit-agricole.ua/o-banke/pres ... -igrov-986