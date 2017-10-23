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Майнеры на интернет-сайтах
наступают. Следите за ЦП!

Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!
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Як заощаджувати та економити
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 27 вер, 2017 18:30

Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Всем доброго дня!

Актуальная тема последних дней - встраивание майнеров в разные популярные сайты.

Сегодня на ресурсе с учебной литературой работал со списками и обратил внимание, что ноутбук слишком сильно звучит вентилятором процессора.

Открыл диспетчер задач - загрузка 100%. Запущена только Опера.

Смотрю в диспетчер задач самой оперы и вижу вкладку, которая грузит процессор на 100%.

Оказывается это и есть вкладка с литературой.

Посмотрел код страницы и ожидаемо увидел

Зображення

В общем страничка майнит понемногу. И может быть не так страшно было бы, если бы не работа от батарейки вдали от розетки.

В общем не заметив попадания на такой ресурс Вы рискуете замедлить общую работу своего компьютера пока там находитесь т.к. система будет нагружена полностью и для Ваших задач не останется ресурсов + если работаете от батарее она быстрее сядет.

Будьте внимательны.

Чтобы в Опере, Хроме и прочих браузерах на Хромиуме увидеть какая вкладка майнит надо запустить из собственных диспетчер задач клавишами Shift+Esc и там будут видны %.

Ну а первично проблема видна в диспетчере Windows полной загрузкой процессора.

Еще неделю назад об этом никто широко не знал, а сегодня это уже массово везде начинается.

Расширения с этим бороться умеют. Можно отключить вручную js в браузерах. Но сначала имеет смысл познакомиться с проблемой вживую.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 28 вер, 2017 14:03

Re: Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Ого, интересно. Спасибо за информацию, будем знать.
Spasichnik
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Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2017 13:44

Re: Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

  ZINCHENKO написав:Актуальная тема последних дней - встраивание майнеров в разные популярные сайты.

Кстати, помечают ли антивирусные ресурсы и в частности Гугл такие сайты как вредоносные?
Финансистка97
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Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2017 13:55

Re: Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

  ZINCHENKO написав:Можно отключить вручную js в браузерах.

Ну-ну, и останется в вашем интернете пара десятков сайтов на весь мир, готовы вернутся в 90-е? Без JS сейчас ни один сайт не работает.
deniska
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Повідомлення Додано: Суб 07 жов, 2017 14:02

  deniska написав:
  ZINCHENKO написав:Можно отключить вручную js в браузерах.

Ну-ну, и останется в вашем интернете пара десятков сайтов на весь мир, готовы вернутся в 90-е? Без JS сейчас ни один сайт не работает.


Цитировать-то можно и целиком ведь. А там как раз написано слудующее

Расширения с этим бороться умеют. Можно отключить вручную js в браузерах. Но сначала имеет смысл познакомиться с проблемой вживую.


Отключать js это один из методов борьбы и кому-то он будет удобен. Основная же масса пользователей с эдблоком вообще могут не заметить проблемы, а те, у кого Опера, будут недоумевать что за ситуация такая непонятная.

Продвинутых пользователей это не касается, но такие не все.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 14:46

А у кого есть список подобных сайтов? Хотелось бы посмотреть это в деле)
IvanChay
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2017 13:04

Re: Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Как я борюсь с искушением не поставить такой скрипт на сайт на работе... :-)
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Yarick
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 лис, 2017 14:41

Не побачив поради як вбивати ці віруси
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:58

Как обнаружить веб-майнер в Chrome

http://telegra.ph/Kak-obnaruzhit-veb-majner-v-Chrome-04-05-3
Чтобы выяснить, какой сайт или расширение использует ваш компьютер для добычи криптовалют, воспользуйтесь встроенным инструментом от Google.

Майнинг криптовалют — ресурсоёмкий процесс. Вы убедитесь в этом, когда зайдёте на сайт со встроенным веб-майнером. Компьютер начнёт тормозить или перезагружаться из-за перегрева процессора.
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Интуиция и диспетчер задач Windows подсказывают, что майнинг происходит через Chrome. Однако вы не сможете понять, где именно находится майнер: на сайте или в расширении браузера.

Как вычислить веб-майнер
Откройте браузер и зайдите в диспетчер задач. Для этого нажмите Shift + Esc или откройте его через меню: нажмите на три точки в верхнем правом углу, выберите «Дополнительные инструменты» → «Диспетчер задач».

Для наглядного примера я использовал тестовый сайт от сотрудников портала Badpackets, в который встроен веб-майнер CoinHive.

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Диспетчер задач показывает все процессы, открытые вкладки и расширения, а также уровень потребления памяти и нагрузку процессора. Определить веб-майнер несложно — посмотрите на загрузку ЦПУ. Как только вы выяснили, какой сайт майнит, закройте его. Для этого выберите вкладку и нажмите «Завершить процесс».

Майнеры прячутся не только на сайтах. Расширения для браузеров также могут скрытно добывать криптовалюту.

Зображення

Найти заражённое расширение можно по загрузке ЦПУ. Дважды щёлкните по названию расширения, удалите его, а затем перезапустите браузер.

Бывает так, что майнер загружается в iframe. В этом случае диспетчер задач не показывает, какое расширение заражено. Чтобы это выяснить, нажмите на subframe в списке процессов, которые нагружают ЦПУ. Откроется меню управления, а нужное расширение будет выделено. Удалите его и перезапустите браузер.

Есть и другие варианты блокировки майнерских скриптов. Например, расширение No Coin для Chrome (исходный код на GitHub).

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Это расширение следит за активностью на каждом сайте — и сигнализирует, если на нём обнаружен майнерский скрипт. Такой подход помогает даже против скриптов с рандомными доменами. К тому же, здесь вы можете поместить сайт в белый список, если действительно хотите пожертвовать ему часть процессорного времени. Например, многие пользователи The Pirate Bay в комментариях к новости о тестировании майнерского скрипта высказали мнение, что они не против помочь любимому сайту своим процессорным временем. За прошлый год этот торрент-трекер собрал всего $3500 пожертвований, а через майнерский скрипт может собирать $12 000 в месяц, при этом людям не придётся расставаться с деньгами (по крайней мере, не напрямую). Люди качают здесь варез, бесплатную музыку и фильмы, так почему бы не отдать что-то взамен.

Другое расширение minerBlock для Chrome работает по тому же принципу, что и No Coin. Оно тоже распространяется с открытыми исходниками, так что не придётся беспокоиться, что блокировщик майнеров сам втихую майнит криптовалюту.

Но всё-таки самый надёжный способ заблокировать майнерские скрипты — это установить расширение, которое вообще блокирует выполнение любых скриптов, как NoScript для Firefox.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:21

IvanChay Я даже не понимаю как это может повлиять на что-то и каким образом будут задействовать твой пк в этом.
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