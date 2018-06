Майнеры на интернет-сайтах наступают. Следите за ЦП!

Чтобы выяснить, какой сайт или расширение использует ваш компьютер для добычи криптовалют, воспользуйтесь встроенным инструментом от Google.Майнинг криптовалют — ресурсоёмкий процесс. Вы убедитесь в этом, когда зайдёте на сайт со встроенным веб-майнером. Компьютер начнёт тормозить или перезагружаться из-за перегрева процессора.Интуиция и диспетчер задач Windows подсказывают, что майнинг происходит через Chrome. Однако вы не сможете понять, где именно находится майнер: на сайте или в расширении браузера.Откройте браузер и зайдите в диспетчер задач. Для этого нажмите Shift + Esc или откройте его через меню: нажмите на три точки в верхнем правом углу, выберите «Дополнительные инструменты» → «Диспетчер задач».Для наглядного примера я использовал тестовый сайт от сотрудников портала Badpackets, в который встроен веб-майнер CoinHive.Диспетчер задач показывает все процессы, открытые вкладки и расширения, а также уровень потребления памяти и нагрузку процессора. Определить веб-майнер несложно — посмотрите на загрузку ЦПУ. Как только вы выяснили, какой сайт майнит, закройте его. Для этого выберите вкладку и нажмите «Завершить процесс».Майнеры прячутся не только на сайтах. Расширения для браузеров также могут скрытно добывать криптовалюту.Найти заражённое расширение можно по загрузке ЦПУ. Дважды щёлкните по названию расширения, удалите его, а затем перезапустите браузер.Бывает так, что майнер загружается в iframe. В этом случае диспетчер задач не показывает, какое расширение заражено. Чтобы это выяснить, нажмите на subframe в списке процессов, которые нагружают ЦПУ. Откроется меню управления, а нужное расширение будет выделено. Удалите его и перезапустите браузер.Есть и другие варианты блокировки майнерских скриптов. Например, расширение No Coin для Chrome (исходный код на GitHub).Это расширение следит за активностью на каждом сайте — и сигнализирует, если на нём обнаружен майнерский скрипт. Такой подход помогает даже против скриптов с рандомными доменами. К тому же, здесь вы можете поместить сайт в белый список, если действительно хотите пожертвовать ему часть процессорного времени. Например, многие пользователи The Pirate Bay в комментариях к новости о тестировании майнерского скрипта высказали мнение, что они не против помочь любимому сайту своим процессорным временем. За прошлый год этот торрент-трекер собрал всего $3500 пожертвований, а через майнерский скрипт может собирать $12 000 в месяц, при этом людям не придётся расставаться с деньгами (по крайней мере, не напрямую). Люди качают здесь варез, бесплатную музыку и фильмы, так почему бы не отдать что-то взамен.Другое расширение minerBlock для Chrome работает по тому же принципу, что и No Coin. Оно тоже распространяется с открытыми исходниками, так что не придётся беспокоиться, что блокировщик майнеров сам втихую майнит криптовалюту.Но всё-таки самый надёжный способ заблокировать майнерские скрипты — это установить расширение, которое вообще блокирует выполнение любых скриптов, как NoScript для Firefox.