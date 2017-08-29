Добрый день!
Подскажите пожалуйста банк, который можно полноценно использовать с компьютером на базе OS Linux (или хотя-бы MacOS)?
Работает ли сейчас полноценно (со всеми модулями, включая зарплатный и другие) iFOBS?
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 18 сер, 2021 13:23
Интернет-банк с Linux
Добрый день!
Подскажите пожалуйста банк, который можно полноценно использовать с компьютером на базе OS Linux (или хотя-бы MacOS)?
Работает ли сейчас полноценно (со всеми модулями, включая зарплатный и другие) iFOBS?
|