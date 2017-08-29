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Интернет-банк с Linux

Интернет-банк с Linux
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 18 сер, 2021 13:23

Интернет-банк с Linux

Добрый день!

Подскажите пожалуйста банк, который можно полноценно использовать с компьютером на базе OS Linux (или хотя-бы MacOS)?

Работает ли сейчас полноценно (со всеми модулями, включая зарплатный и другие) iFOBS?
mt6561
 
Повідомлень: 8
З нами з: 14.04.14
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