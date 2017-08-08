Акції від VTB Банк

Додано: Пон 23 лип, 2018 15:35

С 10 июля по 10 октября 2018 года размещайте депозит «VTB Конструктор +» на три и более месяцев в отделениях VTB Bank (Украина) или через VTB Online и гарантированно получайте надбавки к ставкам от VTB Bank (Украина). Ваша выгода возрастает до 15,5% годовых в гривне, а при оформлении через VTB Online – даже до 16%. В долларах – до 4,5% и 5% соответственно.Если в течение действия акции Вы размещаете депозит от 50 000 гривен (в эквиваленте), Вы получаете шанс выиграть деньги в октябре: 1 000 грн – пять клиентов, 3 000 грн – три клиента и 5 000 грн – один клиент. А если размещаете депозит от 200 тысяч гривен (в эквиваленте), то дополнительно еще и ежемесячно в августе, сентябре и октябре – пять ценных подарков. Имена счастливчиков определит генератор случайных чисел random.org.Детали и условия депозитной акции:Официальные правила по розыгрышу денежных средств.Официальные правила по розыгрышу ценных призов.Приумножайте деньги с «VTB Конструктор+»!