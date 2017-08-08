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Акції від VTB Банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: П'ят 13 жов, 2017 15:58

Акції від VTB Банк

Зарегистрируйтесь в программе скидок Mastercard Більше накапливайте баллы и используйте их, чтобы крутить круг сюрпризов. Каждый оборот — гарантированное вознаграждение. Дарим дополнительные баллы, пополнение мобильного, сертификаты в Сильпо, Фокстрот и MULTIPLEX.

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5. Используйте баллы, чтобы крутить круг сюрпризов. Один оборот круга стоит 10 баллов.

Акция действует с 09.10 до 09.11.2017 года.

https://vtb.ua/ru/about/press-centre/pu ... rd-b-lshe/
Assistant_Portal
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Повідомлень: 482
З нами з: 01.09.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 жов, 2017 19:24

  Assistant_Portal написав:Зарегистрируйтесь в программе скидок Mastercard Більше накапливайте баллы и используйте их, чтобы крутить круг сюрпризов. Каждый оборот — гарантированное вознаграждение. Дарим дополнительные баллы, пополнение мобильного, сертификаты в Сильпо, Фокстрот и MULTIPLEX.

Чтобы принять участие в программе:

1. Перейдите на сайт программы http://www.bilshe.com.ua

2. Зарегистрируйтесь.

3. Добавьте данные карточки.

4. Получайте баллы за любые расчеты с карточкой *.

5. Используйте баллы, чтобы крутить круг сюрпризов. Один оборот круга стоит 10 баллов.

Акция действует с 09.10 до 09.11.2017 года.

https://vtb.ua/ru/about/press-centre/pu ... rd-b-lshe/

ВТБ не сотрудничает с МС Більше. Не дает регистрировать свои карты.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13548
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1036 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:35

Депозитная акция VTB Bank (Украина) – надбавки, деньги и под

С 10 июля по 10 октября 2018 года размещайте депозит «VTB Конструктор +» на три и более месяцев в отделениях VTB Bank (Украина) или через VTB Online и гарантированно получайте надбавки к ставкам от VTB Bank (Украина). Ваша выгода возрастает до 15,5% годовых в гривне, а при оформлении через VTB Online – даже до 16%. В долларах – до 4,5% и 5% соответственно.

Если в течение действия акции Вы размещаете депозит от 50 000 гривен (в эквиваленте), Вы получаете шанс выиграть деньги в октябре: 1 000 грн – пять клиентов, 3 000 грн – три клиента и 5 000 грн – один клиент. А если размещаете депозит от 200 тысяч гривен (в эквиваленте), то дополнительно еще и ежемесячно в августе, сентябре и октябре – пять ценных подарков. Имена счастливчиков определит генератор случайных чисел random.org.


Детали и условия депозитной акции:

Официальные правила по розыгрышу денежных средств.

Официальные правила по розыгрышу ценных призов.

Приумножайте деньги с «VTB Конструктор+»!

https://vtb.ua/ru/about/press-centre/pu ... podarunky/
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 482
З нами з: 01.09.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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