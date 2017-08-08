Акції від VTB Банк

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Assistant_Portal написав:Зарегистрируйтесь в программе скидок Mastercard Більше накапливайте баллы и используйте их, чтобы крутить круг сюрпризов. Каждый оборот — гарантированное вознаграждение. Дарим дополнительные баллы, пополнение мобильного, сертификаты в Сильпо, Фокстрот и MULTIPLEX.
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Детали и условия депозитной акции:
Официальные правила по розыгрышу денежных средств.