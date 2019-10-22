crabar0 написав:

Хочу рассказать о небольшой истории обмана, которая не закончилась хеппи-ендом. Какое-то время назад я завел себе IRON карту Monobank. При ее оформлении можно выбрать, что получать за операции: кешбек или накопление миль. Я выбрал мили. После этого у меня появилась дополнительная вкладка в приложении, посвященная накоплению миль. В ней ясно и недвусмысленно было написано, как и за что начисляются мили. Скриншот по ссылке:. Цитирую: «Насчитывается 20 миль за каждые 1000 грн в чеке, кроме переводов на карту и снятие наличных». Никаких дополнительный условий, звездочек, сносок и мелкого шрифта на экране. Без дальнейших раздумий я заплатил за коммунальные услуги 4000 грн. И внезапно мили мне не начислили. Я обратился в службу поддержки и узнал, что, оказывается, есть другой, настоящий список операций, за которые не начисляются мили. Оказывается, надо просто не верить всему, что банк пишет и каждый текст отдельно проверять у службы поддержки.В общем, мне сказали, что мне ничем не обязаны, мили начислять не будут, но, возможно, когда-нибудь поменяют текст в приложении. И, вообще, сам дурак, ведь «информация в свободном доступе».Итого, выводы, на всякий случай не верьте ничему, что написано у них в приложении. Лучше переспросите несколько раз в поддержке, чтобы не быть одураченными.