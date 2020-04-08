А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин? У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится... Как в сравнении с ОККО по цене и качеству? С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?
M-Audio написав:А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин? У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится... Как в сравнении с ОККО по цене и качеству? С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?
95й - 24.45 - 3 грн купон с эпика - 8% моно = 20.07, ну и еще 1-3% на карту лояльности бонусами капнет в зависимости от статуса
M-Audio написав:А какие цены вообще на этом Glusko, и как бензин? У меня от этих партнерских предложений слюнки текут, конечно, а в наших широтах оно не водится. Но ведь карантин когда-то закончится... Как в сравнении с ОККО по цене и качеству? С учетом того, что на ОККО сейчас реально 26,50 за 95-й, минус 3 гривны в виде бонусов на следующую покупку, ну и 5% от симы (1,17) = 22,33 грн/л Какой реальный расклад на Глуско с партнерскими и прочими предложениями?
Бензином не заправляюсь, а вот дизель хорош. На ОККО 3 гривни в в виде бонусов, а тут 3 реальные гривни от Эпика полюс 8% хоть и грязными кешбэка от моно за кредитные. По дизелю: 23.45 - 3 - 1.51 = 18.94 грн. литр. Плюс 3% на карту лояльности в виде глускоинов. Уровень цен на Глуско ниже: