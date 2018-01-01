В Україні рекордно низький рівень ВВП на душу населення...
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А тепер вишенька яка пояснює що відбувається в РФ ворожий ресурс https://lenta.ru/news/2018/01/01/reserve_vse/ І вижимки з цього ресурсу Перше на 01-11-2017 - Резервний Фонд РФ становив 975,5 млрд руб на 01-11-2017 - Фонд національного благополуччя становив 4014 млрд руб Друге на 01-01-2018 - Резервний Фонд РФ припинив своє існування на 01-01-2018 - Фонд НБ становив 3700 млрд руб ( з них ліквідних 2300 млрд)
Тепер проста математика на 01-11-2017 було в двох фондах 975+4014=4989 На 01-01-2018 стало в тому що залишився 3700 Таким чином за 2 місяці було витрачено 4989-3700=1289 млрд руб Так як ліквідних 2300 млрд , то при збереженні сьогоднішніх темпів витрат ФНБ буде повністю витрачений за 2 місяці. Збираємо попкорн і вмощуємось коло телевізорів в очікуванні великого гепа....
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Тепер проста математика на 01-11-2017 було в двох фондах 975+4014=4989 На 01-01-2018 стало в тому що залишився 3700 Таким чином за 2 місяці було витрачено 4989-3700=1289 млрд руб Так як ліквідних 2300 млрд , то при збереженні сьогоднішніх темпів витрат ФНБ буде повністю витрачений за 2 місяці. Збираємо попкорн і вмощуємось коло телевізорів в очікуванні великого гепа....
они, если не ошибаюсь, закупались валютой и еще что-то делали интенсивно, так что темпы не сохранятся, падение откладывается. но в целом тенденция мне нравится. у них нарисовался новый претендент на "еслинепутин_токот", из КПРФ, но по складу мышления скорее хозяйственник капиталистического уклада, такой себе продвинутый Лукашенко. вроде без скреп в голове, но "Крым не отдам"(что в общем-то безальтернативно для любого реального кандидата). Думаю шансов у него все-таки не так много, через год было бы больше.
budivelnik написав:Тепер проста математика на 01-11-2017 було в двох фондах 975+4014=4989 На 01-01-2018 стало в тому що залишився 3700 Таким чином за 2 місяці було витрачено 4989-3700=1289 млрд руб Так як ліквідних 2300 млрд , то при збереженні сьогоднішніх темпів витрат ФНБ буде повністю витрачений за 2 місяці. Збираємо попкорн і вмощуємось коло телевізорів в очікуванні великого гепа....
они, если не ошибаюсь, закупались валютой и еще что-то делали интенсивно, так что темпы не сохранятся, падение откладывается. но в целом тенденция мне нравится. у них нарисовался новый претендент на "еслинепутин_токот", из КПРФ, но по складу мышления скорее хозяйственник капиталистического уклада, такой себе продвинутый Лукашенко. вроде без скреп в голове, но "Крым не отдам"(что в общем-то безальтернативно для любого реального кандидата). Думаю шансов у него все-таки не так много, через год было бы больше.
Табличка з паралельної гілочки доповнена В рф був ще такий резервний фонд , станом на рік___________резервний________ФНБ____ЗВР_______всього(резерв+фнб+звр) 01-01-2013 - 95 млрд доларів____88_____537 млрд ______720 01-01-2014 - 95 млрд доларів____88____509 млрд________692 01-01-2015 - 100 млрд доларів___78____385 млрд________563 01-01-2016 - 50 млрд доларів____76____368 млрд________494 01-01-2017 - 19 млрд доларів____74____377 млрд________470 01-01-2018 - 0 млрд доларів______68____432 млрд_______500
Як бачите по цій табличці можна праналізувати попередні періоди Пеше - спочатку діри закривались за рахунок ЗВР Друге - загнавши ЗВР до величин які могли привести до дефолту- взялись за Резервний і обнулили його Третє - обнуливши резервний, взялись за ФНБ ,але при любих розкладах втрати становили 220 млрд доларів за 6 років З урахуванням того , що як правило в ліквідна частина становить 50% від загальної величини - то при подальшій економічній політиці а-ля сьогодні - через 6 років в рф буде дефолт сильніший від 1991 року.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Наконец-то Госкомстат опубликовал данные по ВВП за 2017-ый
Валовий внутрішній продукт за 2017 рік (у фактичних цінах; млн.грн) 2 982 920
http://www.ukrstat.gov.ua/ В 16-ом этот показатель составлял 2 385 367 млн. Т.е. номинально он вырос на 25%. Или с примерно 93,5 до 115 млрд. долларов. Вырос ли он реально? Трудно сказать - судя по тому, что Зміна дефлятора валового внутрішнього продукту за 2017 рік У цілому за рік 22,0% http://www.ukrstat.gov.ua/ Индекс-дефлятор (т.е. интегральный рост цен производителей) составил 22% ( примерно в 11 раз больше объявленного реального роста экономики), темпы ее роста и роста цен несопоставимы.