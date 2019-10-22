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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 52535455>
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00

Вкладчик1234, ну еще и православные под ногами путаются :)
И дето Спортмены шкутыльгают
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 05:04

  clientage написав:Зображення

А хде Unex? :o У меня практически такой же набор карт, кроме Вики, а вместо КБО есть О.Карта, правда пока без лимита, как и Б5. :( Ещё в ближайшее время планируется пополнение второй жёлтой КоКохой для жены и КБ Вайт для мну.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 07:36

clientage
Как по мне - если транспонировать эту таблицу, то будет более наглядно.
И, да, в бога надо верить )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 07:40

  Striker написав:вместо КБО есть О.Карта...
КБ Вайт для мну.

Как вторую кредитку - я бы взял не КБВ, а КБО
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 07:44

  Вкладчик1234 написав:в банковских ветках ещё про аккорд вспоминают. Надо и этот инструмент освоить :)

Хотел зайти в Аккорд. Не налили кредлим, а без него - смысла нет.
Впрочем - у меня КИ не айс, думаю, что причина в этом
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:41

  mustbe написав:Как вторую кредитку - я бы взял не КБВ, а КБО

Зачем, если уже есть аналогичная О.Карта и УкрСиб? Тем более что мне в первую очередь сейчас нужны продукты. Пока Альфа второй месяц подряд радует 2% на продукты + рассрочки, а в следующем может уже и не быть 2%. Лимита на Б5 нет. Остаётся только КБ Вайт с 2% на постоянной основе. Был бы возле меня Сильпо, то может и не надо тогда КБ Вайт. Заказ АТБ тоже не подходит.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:45

  mustbe написав:И, да, в бога надо верить )

Так там тока манна небесная. Вот жду осенней реинкарнации
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:48

  Striker написав:Альфа второй месяц подряд радует 2% на продукты

Как могут радовать 2% ???
Вот бог - тот радует 5-ю процентами на колбасу

  Striker написав:
  mustbe написав:Как вторую кредитку - я бы взял не КБВ, а КБО

Зачем, если уже есть аналогичная О.Карта и УкрСиб?

Это, конечно, только для любителей онлайна
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:58

  mustbe написав:Как могут радовать 2% ???

А какие варианты есть лучше? Юнекс ещё месяц, но от 300 грн.

  mustbe написав:Вот бог - тот радует 5-ю процентами на колбасу

Это о чём, УкрСиб/КБО + Сильпо?
Востаннє редагувалось Striker в Нед 02 сер, 2020 10:02, всього редагувалось 2 разів.
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:01

Бог = юнекс.
Да, колбасу приходится с морковкой покупать, но это не трудно.
mustbe
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