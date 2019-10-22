Лучшая карта для cashback'а

Вкладчик1234, ну еще и православные под ногами путаются
И дето Спортмены шкутыльгают
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 01 сер, 2020 23:00
Вкладчик1234, ну еще и православные под ногами путаются
И дето Спортмены шкутыльгают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 02 сер, 2020 05:04
Додано: Нед 02 сер, 2020 07:36
clientage
Как по мне - если транспонировать эту таблицу, то будет более наглядно.
И, да, в бога надо верить )
Додано: Нед 02 сер, 2020 07:40
Как вторую кредитку - я бы взял не КБВ, а КБО
Додано: Нед 02 сер, 2020 07:44
Хотел зайти в Аккорд. Не налили кредлим, а без него - смысла нет.
Впрочем - у меня КИ не айс, думаю, что причина в этом
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:41
Зачем, если уже есть аналогичная О.Карта и УкрСиб? Тем более что мне в первую очередь сейчас нужны продукты. Пока Альфа второй месяц подряд радует 2% на продукты + рассрочки, а в следующем может уже и не быть 2%. Лимита на Б5 нет. Остаётся только КБ Вайт с 2% на постоянной основе. Был бы возле меня Сильпо, то может и не надо тогда КБ Вайт. Заказ АТБ тоже не подходит.
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:45
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:48
Как могут радовать 2% ???
Вот бог - тот радует 5-ю процентами на колбасу
Это, конечно, только для любителей онлайна
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:58
А какие варианты есть лучше? Юнекс ещё месяц, но от 300 грн.
Это о чём, УкрСиб/КБО + Сильпо?
Востаннє редагувалось Striker в Нед 02 сер, 2020 10:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 сер, 2020 10:01
Бог = юнекс.
Да, колбасу приходится с морковкой покупать, но это не трудно.
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