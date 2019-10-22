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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 52535455
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:06

  mustbe написав:Бог = юнекс.
Да, колбасу приходится с морковкой покупать, но это не трудно.

Понял. Значит, будем верить в реинкарнацию)
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:19

Шановний clientage!
А як по Вікенду може бути 3%, там ж на всі онлайн - 2%? :roll:
V2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 10:42

V2
3% на выходных в офлайне :!:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:23

Re: Лучшая карта для cashback'а

друзья подскажите кто даёт по аптекам кэшбэк в августе?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:26

  Vorlon написав:V2
3% на выходных в офлайне :!:


"Семен Семеныч".
В мене без кредитного ліміту.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:28

  vitaliian написав:друзья подскажите кто даёт по аптекам кэшбэк в августе?


А-банк 3% за власні в категорії "Медицина".
V2
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:31

vitaliian
Юнекс 8% от 300 грн.

V2
Разница в 3,3 раза. Кому тот А-Банк нужен :lol:
Vorlon
 
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