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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 53545556
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:08

Re: Лучшая карта для cashback'а

  Vorlon написав:То есть дойти до отделения Юнекса у вас нет желания? Или самого отделения нет?


Юнекс по ЗУ практично відсутній - та і по всій Україні не густо. Карток маю різних стопку і вже би не хотів ще збільшувати зовсім, бо за пару грн. заморочуватись не варто.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:24

Re: Лучшая карта для cashback'а

Vorlon написав:То есть дойти до отделения Юнекса у вас нет желания? Или самого отделения нет?

Неофициально устроенным наливают?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 10:25

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Нет, но там и на дебетку дают! :wink:

  Ой+ написав:Юнекс по ЗУ практично відсутній

Точно - негусто, только "файне місто Тернопіль" :)
Vorlon
 
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