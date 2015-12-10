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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 55565758
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:49

  2XL написав:А по дебетке есть бесплатный вывод?

Получить новую дебетку - там есть. Со старой при необходимости перекинуть на новую.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:23

ребята - та нету сейчас универсальных карт для кэшбека. нету.
Сима всё. и теперь уже нету 5% "на всё" :(

из универсальных карт для кэшбека - остались на руках только WC - но их уже давно не выпускают.
Ну ещё сейчас появился Юнекс - но там только одна категория на выбор.
Ну и для онлайн пока хорош Укрсиб.
и это всё.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 07:30

  uaprofi написав:ребята - та нету сейчас универсальных карт для кэшбека. нету.
Сима всё. и теперь уже нету 5% "на всё" :(

из универсальных карт для кэшбека - остались на руках только WC - но их уже давно не выпускают.
Ну ещё сейчас появился Юнекс - но там только одна категория на выбор.
Ну и для онлайн пока хорош Укрсиб.
и это всё.

Юнекс с одной категорией, пусть и с высоким процентом, сложно назвать универсальной картой для кешбэека. В список скорее можно добавить Идею (например, О.Карта). Она хуже Укрсиба с точки зрения универсальности (больше исключений) и чистого процента кешюека (5% чистыми vs 5% грязными), но кешбэк за кредитные.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 08:59

Re: Лучшая карта для cashback'а

в сентябре кешбэк на азс никто не даёт?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:14

vitaliian мне альфа 2% предложила
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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