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Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 02 вер, 2020 19:38
clientage написав: anis написав:
Упустил как-то новости от Аллы, 6м рассрочку вернули по 0?
аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
Вам спасибо, а вот Аллы незачет, что про такое мы узнаем на форуме не на офф.ресурсах банка((( проверил инфы про это нет!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42
anis написав: clientage написав: anis написав:
Упустил как-то новости от Аллы, 6м рассрочку вернули по 0?
аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
Вам спасибо, а вот Аллы незачет, что про такое мы узнаем на форуме не на офф.ресурсах банка((( проверил инфы про это нет!
Та лаана, я эт узнал на проф. ветке, там и ссыль дето на аХцию была.
Ну а на сайте Алки, как всегда, чёрт ногу сломит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 02 вер, 2020 19:57
anis написав:
clientage написав:аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
Вам спасибо, а вот Аллы незачет, что про такое мы узнаем на форуме не на офф.ресурсах банка((( проверил инфы про это нет!
Было в новости про запуск флагманской кредитки RED.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:01
Ну их сайт это не единственный офф.источник, в МАБе глухо, пойду ещё один бакал возьму у них, обещали ведь!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:04
anis написав:
Ну их сайт это не единственный офф.источник, в МАБе глухо
Аналогичная новость есть и была в мобильном приложении.
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