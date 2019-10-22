RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:38

Re: Лучшая карта для cashback'а

clientage написав:
  anis написав:Упустил как-то новости от Аллы, 6м рассрочку вернули по 0?

аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
Вам спасибо, а вот Аллы незачет, что про такое мы узнаем на форуме не на офф.ресурсах банка((( проверил инфы про это нет!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2444
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42

  anis написав:
clientage написав:
  anis написав:Упустил как-то новости от Аллы, 6м рассрочку вернули по 0?

аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
Вам спасибо, а вот Аллы незачет, что про такое мы узнаем на форуме не на офф.ресурсах банка((( проверил инфы про это нет!

Та лаана, я эт узнал на проф. ветке, там и ссыль дето на аХцию была.
Ну а на сайте Алки, как всегда, чёрт ногу сломит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32258
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2563 раз.
Подякували: 3774 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:57

  anis написав:
clientage написав:аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
Вам спасибо, а вот Аллы незачет, что про такое мы узнаем на форуме не на офф.ресурсах банка((( проверил инфы про это нет!

Было в новости про запуск флагманской кредитки RED.
Vorlon
 
Повідомлень: 8992
З нами з: 14.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:01

Re: Лучшая карта для cashback'а

Ну их сайт это не единственный офф.источник, в МАБе глухо, пойду ещё один бакал возьму у них, обещали ведь!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2444
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:04

  anis написав:Ну их сайт это не единственный офф.источник, в МАБе глухо

Аналогичная новость есть и была в мобильном приложении.
Vorlon
 
Повідомлень: 8992
З нами з: 14.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 953 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банковская карта Украины для иностранца имеющего временный в
Kanev » П'ят 03 лип, 2020 12:59
1 222
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 лип, 2020 14:47
Вкладчик1234
Monese: Бесплатная карта европейской банка и 15€ бонуса + 15 1 ... 7, 8, 9
Вкладчик1234 » Вів 22 жов, 2019 18:57
84 18741
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 чер, 2020 16:35
Tyffon
Finance.ua: Карта в руки 1, 2
D2 » П'ят 06 кві, 2018 11:11
10 6623
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 15:15
aleksandrovskaya

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.