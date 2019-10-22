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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 56575859
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:38

Re: Лучшая карта для cashback'а

clientage написав:
  anis написав:Упустил как-то новости от Аллы, 6м рассрочку вернули по 0?

аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
Вам спасибо, а вот Аллы незачет, что про такое мы узнаем на форуме не на офф.ресурсах банка((( проверил инфы про это нет!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:42

  anis написав:
clientage написав:
  anis написав:Упустил как-то новости от Аллы, 6м рассрочку вернули по 0?

аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
Вам спасибо, а вот Аллы незачет, что про такое мы узнаем на форуме не на офф.ресурсах банка((( проверил инфы про это нет!

Та лаана, я эт узнал на проф. ветке, там и ссыль дето на аХцию была.
Ну а на сайте Алки, как всегда, чёрт ногу сломит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 19:57

  anis написав:
clientage написав:аХция
Оплата частями до 6 месяцев
без переплат только с 21.07 по 31.10 2020р.
Вам спасибо, а вот Аллы незачет, что про такое мы узнаем на форуме не на офф.ресурсах банка((( проверил инфы про это нет!

Было в новости про запуск флагманской кредитки RED.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:01

Re: Лучшая карта для cashback'а

Ну их сайт это не единственный офф.источник, в МАБе глухо, пойду ещё один бакал возьму у них, обещали ведь!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:04

  anis написав:Ну их сайт это не единственный офф.источник, в МАБе глухо

Аналогичная новость есть и была в мобильном приложении.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:12

Re: Лучшая карта для cashback'а

Vorlon написав:
  anis написав:Ну их сайт это не единственный офф.источник, в МАБе глухо

Аналогичная новость есть и была в мобильном приложении.
Возможно пропустил, значит не досмотрел, число не подскажите?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:50

Re: Лучшая карта для cashback'а

Даже пару смс на телефон получил с предложениями воспользоваться рассрочками.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:54

  anis написав:
Vorlon написав:Аналогичная новость есть и была в мобильном приложении.
Возможно пропустил, значит не досмотрел, число не подскажите?

21 июля.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:04

Re: Лучшая карта для cashback'а

Vorlon написав:
  anis написав:
Vorlon написав:Аналогичная новость есть и была в мобильном приложении.
Возможно пропустил, значит не досмотрел, число не подскажите?

21 июля.
Эх не любит меня Алла
Зображення
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:05

Re: Лучшая карта для cashback'а

MASolomko написав:Даже пару смс на телефон получил с предложениями воспользоваться рассрочками.
Я б точно такое не пропустил, так как использую только на 1 мес))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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