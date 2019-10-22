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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:51
Re: Лучшая карта для cashback'а
ПУМБ прислал сообщение о программе кешбека по картам Visa - четыре пакета с тремя категориями в каждом
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:11
Re: Лучшая карта для cashback'а
В ноябре повышенный кешбек за покупки в яблочном аппсторе есть где-то? Или платить укрсибом и не заморачиваться?
UPD Нашёл КБ 30% по о.карте Идеи.
Но на промостранице указано, что он распространяется на платные подписки, а в тарифах уже лучше:
"Операції розрахунку за товари та послуги в інтернет-магазинах Play Market, App Store та iTunes опис операції має містити слова – «GOOGLE* GOOGLE», «GOOGLE*YOUTUBE» «APPLE», «ITUNES»".
Как на практике - будет повышенный КБ по этой карте, есть просто купить приложение?
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Сер 25 лис, 2020 09:23, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:18
Окарта обещает 10/30 на свои/кредитные, макс 500, не более 100грн за 1 операцию
Но скорее всего могут вжарить на конвертациях
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:15
Re: Лучшая карта для cashback'а
О_о, насчёт ограничения 100 грн за операцию я не досмотрел, спасибо.
С конвертацией действительно непонятно, в тарифах карты её не нашёл.
Карточный курс на обмен у Идеи вроде ничего.
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