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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:51

Re: Лучшая карта для cashback'а

ПУМБ прислал сообщение о программе кешбека по картам Visa - четыре пакета с тремя категориями в каждом
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:11

Re: Лучшая карта для cashback'а

В ноябре повышенный кешбек за покупки в яблочном аппсторе есть где-то? Или платить укрсибом и не заморачиваться?

UPD Нашёл КБ 30% по о.карте Идеи.
Но на промостранице указано, что он распространяется на платные подписки, а в тарифах уже лучше:
"Операції розрахунку за товари та послуги в інтернет-магазинах Play Market, App Store та iTunes опис операції має містити слова – «GOOGLE* GOOGLE», «GOOGLE*YOUTUBE» «APPLE», «ITUNES»".

Как на практике - будет повышенный КБ по этой карте, есть просто купить приложение?
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Сер 25 лис, 2020 09:23, всього редагувалось 3 разів.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:18

Окарта обещает 10/30 на свои/кредитные, макс 500, не более 100грн за 1 операцию
Но скорее всего могут вжарить на конвертациях
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:15

Re: Лучшая карта для cashback'а

О_о, насчёт ограничения 100 грн за операцию я не досмотрел, спасибо.
С конвертацией вроде норм, в тарифах карты написано, что входит в стоимость пакета.
Карточный курс на обмен у Идеи тоже ничего так.
Вкладчик1234 написав:Окарта обещает 10/30 на свои/кредитные, макс 500, не более 100грн за 1 операцию
Но скорее всего могут вжарить на конвертациях
Востаннє редагувалось dr_morgenstern в Сер 25 лис, 2020 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:28

Re: Лучшая карта для cashback'а

  dr_morgenstern написав:С конвертацией действительно непонятно, в тарифах карты её не нашёл.

Комиссии за конвертацию как таковую в О.Банке нет. Но я с App Store дела не имел, не знаю в какой валюте там счета выставляют и, соответственно, будет ли двойная конвертация.
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