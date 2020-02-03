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Лучшая карта для cashback'а

Лучшая карта для cashback'а
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:47

  Slx написав:Спасибо всем, заменить мне надо именно пополнение на каждом углу и п2п безкомисово + вечные 2% на продукты. Выходит, Зелена...?
Ну а Моне я уже пол года как сказал досвидос за Украину без Крыма (вернее их дамаг-контроль, рассчитанный на олухов), однако ходить лишние 400-600 метров для пополнения другой карты мне лень - Ibox/П-Тумба ближе и удобнее. Чисто карта нужна в форме удобного трансфера из кармана на другие карты + запаска для покупки в маркетах если лучше не даст... как и моня была.

Вроде Альфу пакетку, например вайт, можно пополнять с 0% в всяких терминалах и сити24 и привата. Но она условно бесплатна, либо на депо/текущем держать (вроде от 50К грн суммарно в эквиваленте) либо делать 10 оплат
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 10:57

  Slx написав:Какую карту можно открыть взамен Монобанка? Легкое пополнение в приоритете (Ibox/Приват) + п2п? Смотрел Изи, Спортбанк (есть его отдельная тема на финансах?) Еще гляну Зелена и Тодо. Сити24 для пополнения не подходит.
всеможу от пумба, условия примерно как у мони но категории и размер кешбэка куда поинтереснее, (например в апреле за 30 транзакций картой от 50грн дают 100 грн грязного кэшбэка)

если хотите реферальные 100 грн (чистыми), напишите в личку (дам ссылку-приглашение).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 15:16

Коллеги, а кто-нибудь дает КБ за квази-наличные?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:31

Re: Лучшая карта для cashback'а

узнал только что о https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты
Проглянул бегло тарифы на первый взгляд никаких подводных камней нету ? или есть ?
Пригодна ли карта\ банк для каких-то других целей валютообмен онлайн или еще каике интересные махинации или только кешбек единственный плюс
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:05

  yama написав:Пригодна ли карта\ банк для каких-то других целей валютообмен онлайн или еще каике интересные махинации или только кешбек единственный плюс

Для обміну валют непридатний сам Укрсиб, бо потім на виводі усе втратите. За новими new card дають золоті бали у MC більше. Якщо маєте можливість перевести отримання ЗП у Укрсиб, то є аналогічна катка з 10% кешбеку на онлайн та безкомісійним зняттям готівки. З підводних каменів: потрібно відключити платний StarInform+ та підключити безкоштовний StarInform (без плюса). Загалом, усі відповіді на гілці банку перетерті уже 1000 разів - зайдіть почитайте.
klug
 
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