Чем пользуетесь когда ищите машину?
Поиск по сайтам или форумам, ли объявления в газете?
|
|
|
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Вів 31 жов, 2017 18:52
Как можно найти авто за границей не у перекущика.
Чем пользуетесь когда ищите машину?
Поиск по сайтам или форумам, ли объявления в газете?
Додано: Суб 04 лис, 2017 18:26
Найти авто за границей не проблема вообще!
automaticsearches
Основные сайты в Литве
Аутоплиус.лт
Аутогидас.лт
также мобиле.де и аутоскаут24
Но как же наладить контакты с продавцом и правильно оформить документы для пересечения границы Украины.Много слышал как ребят разворачивали на границе.На благо покупателей есть в Европе компании которые помогают осуществить все вышеперечисленное. В стоимость услуг обычно включены документы плюс встреча в Литве.европейский сервис оставить приятное впечатление.Авто легко и недорого проверить на сто за 15-20 евро.Стоимость оформления документов 350-400 евро.на дорогу туда билет 1200грн и обратно на топливо 100 евро.Услуги переводчика обычно включены в стоимость.Предоплату такие компании не требуют.В интернете полно подобных предложений- встречаем,катаем,помогаем оформить для перегона на Украину...и т.д. Правильно ездить на таком авто-это на нем должен ездить тот кто ввез такое авто и чтоб авто имело действующую регитрацию той страны откуда въехало.
Додано: Чет 01 лют, 2018 10:42
Re: Как можно найти авто за границей не у перекущика.
AutoSearches — приложение для поиска б/у автомобилей на различных веб ресурсах. Сейчас поддерживается поиск на 9 веб-сайтах, в процессе развития программы этот список будет значительно расширяться, в зависимости от запросов пользователей. Сейчас программа позволяет выполнять поиск автомобиля более чем по 30 параметрам поиска (количество может варьироваться в зависимости от веб сайта). Приложение позволяет выбирать валюту и автоматически перечисляет цену в зависимости от курса обмена.
Сейчас программа ищет автомобили по таким сайтам:
Autoscout24.de
Mobile.de
Autotrader.co.uk
Auto.ria.com
Myauto.ge
Avito.ru
Drom.ru
Abw.by
Otomoto.pl
Додано: Вів 23 кві, 2019 16:11
не советовал бы по простой причине, много кидал продают авто. На днях такого одного задержали, вроде вот она машина, а по факту с почти кинули. За границей вроде бы безопаснее так как там за скручивание пробега уголовно наказуемая статья, а у нас это в порядке вещей.
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:39
Пригон авто в Україну
В 2019 році зявився новий сервіс по пригону авто varta.ua
Там є можливість створити заявку і знайти людину, яка пригонить авто під заказ. Причому зібрані виконавці як з Європи так і з США.
|