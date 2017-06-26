RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Автомобілі в Україні та світі
/
Как можно найти авто за
границей не у перекущика.

Как можно найти авто за границей не у перекущика.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Вів 31 жов, 2017 18:52

Как можно найти авто за границей не у перекущика.

Чем пользуетесь когда ищите машину?
Поиск по сайтам или форумам, ли объявления в газете?
automaticsearches
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 лис, 2017 18:26

Найти авто за границей не проблема вообще!

automaticsearches
Основные сайты в Литве
Аутоплиус.лт
Аутогидас.лт
также мобиле.де и аутоскаут24
Но как же наладить контакты с продавцом и правильно оформить документы для пересечения границы Украины.Много слышал как ребят разворачивали на границе.На благо покупателей есть в Европе компании которые помогают осуществить все вышеперечисленное. В стоимость услуг обычно включены документы плюс встреча в Литве.европейский сервис оставить приятное впечатление.Авто легко и недорого проверить на сто за 15-20 евро.Стоимость оформления документов 350-400 евро.на дорогу туда билет 1200грн и обратно на топливо 100 евро.Услуги переводчика обычно включены в стоимость.Предоплату такие компании не требуют.В интернете полно подобных предложений- встречаем,катаем,помогаем оформить для перегона на Украину...и т.д. Правильно ездить на таком авто-это на нем должен ездить тот кто ввез такое авто и чтоб авто имело действующую регитрацию той страны откуда въехало.
Evropeec
 
Повідомлень: 5
З нами з: 24.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 10:42

Re: Как можно найти авто за границей не у перекущика.

AutoSearches — приложение для поиска б/у автомобилей на различных веб ресурсах. Сейчас поддерживается поиск на 9 веб-сайтах, в процессе развития программы этот список будет значительно расширяться, в зависимости от запросов пользователей. Сейчас программа позволяет выполнять поиск автомобиля более чем по 30 параметрам поиска (количество может варьироваться в зависимости от веб сайта). Приложение позволяет выбирать валюту и автоматически перечисляет цену в зависимости от курса обмена.

Сейчас программа ищет автомобили по таким сайтам:
Autoscout24.de
Mobile.de
Autotrader.co.uk
Auto.ria.com
Myauto.ge
Avito.ru
Drom.ru
Abw.by
Otomoto.pl
automaticsearches
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 31.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 16:11

не советовал бы по простой причине, много кидал продают авто. На днях такого одного задержали, вроде вот она машина, а по факту с почти кинули. За границей вроде бы безопаснее так как там за скручивание пробега уголовно наказуемая статья, а у нас это в порядке вещей.
stakraron
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 22.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:39

Пригон авто в Україну

В 2019 році зявився новий сервіс по пригону авто varta.ua
Там є можливість створити заявку і знайти людину, яка пригонить авто під заказ. Причому зібрані виконавці як з Європи так і з США.
B2B
 
Повідомлень: 7
З нами з: 07.10.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чи вигідно переводити авто на газ: всі плюси і мінуси 1, 2, 3
R2 » Пон 11 вер, 2017 14:50
21 19702
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2019 16:15
stakraron
Розмитнення авто, як в ЄС: експерт вказав на помилки українц 1, 2
R2 » Пон 26 чер, 2017 20:37
10 21862
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лют, 2019 15:40
Tolya3385
Электромобиль и обычное авто. Что выгоднее?
ТупУм » Вів 08 сер, 2017 09:24
4 8372
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 15:40
BadSide

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75047)
22.08.2019 01:03
EximBonus Bot (589)
22.08.2019 01:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.