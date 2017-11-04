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Распродажа украинских монет НБУ
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
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Додано: Сер 13 гру, 2017 15:37
Станом на 13/12/2017
Блістер 50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні (5 монет номіналом по 200000 карбованців): 50 р. Перемоги, Місто-герой Київ, Місто-герой Одеса, Місто-герой Севастополь, Місто-герой Керч - 1350 грн.
Сідней-2000 (4 монети): Потрійний стрибок, Паралельні бруси, Вітрильний спорт, Художня гімнастика - 750 грн.
2 грн. флора та фауна:
Любка дволиста (1999) – 450
Соня садова (1999) - 440
Зубр (2003) - 190
Морський коник (2003) - 180
2 грн. видані особистості:
Леонід Глібов (2002) - 230
Максим Рильський (2005) - 195
Сергій Всехсвятськиий (2005) - 180
Олександр Корнійчук (2005) - 180
Всеволод Голубович (2005) - 180
Олег Антонов (2006) - 100
Микола Стражеско (2006) - 45
Іван Франко (2006) – 45
Іван Огієнко (2007) - 45
Олег Ольжич (2007) - 45
Василь Стус (2008) - 45
Наталія Ужвій (2008) – 40
Василь Симоненко (2008) - 40
Павло Чубинський (2009) - 40
Богдан-Ігор Антонович (2009) - 40
2 грн. різне:
100 р. біосферного заповідника Асканія Нова (1998) – 170 грн.
100 р. Київському національному економічному університету (2006) - 45
100 р. Київському зоопарку (2008) - 60
165 р. Національному університету «Львівська політехніка» (2010) - 45
125 р. Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» (2010) - 45
350 р. Львівському національному університету імені Івана Франка (2011) – 45
5 грн. різне:
60 р. визволення Києва від фашистських загарбників (2003) - 295
Благовіщення (2008) - 95
5 грн. біметал:
XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (2007) - 90
60 р. Раді Європи (2009) - 65
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Dinar
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Додано: Нед 24 гру, 2017 17:07
Змінилися ціни:
Блістер 50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні (5 монет номіналом по 200000 карбованців): 50 р. Перемоги, Місто-герой Київ, Місто-герой Одеса, Місто-герой Севастополь, Місто-герой Керч - 1400 грн.
Сідней-2000 (4 монети): Потрійний стрибок, Паралельні бруси, Вітрильний спорт, Художня гімнастика - 770 грн.
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Dinar
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-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 04.11.17
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- Подякували: 0 раз.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 18:41
Станом на 04/01/2018
2 грн. флора та фауна:
Любка дволиста (1999) – 450
Соня садова (1999) - 440
Зубр (2003) - 190
Морський коник (2003) - 180
2 грн. видані особистості:
Леонід Глібов (2002) - 230
Максим Рильський (2005) - 195
Сергій Всехсвятськиий (2005) - 180
Олександр Корнійчук (2005) - 180
Всеволод Голубович (2005) - 180
Олег Антонов (2006) - 100
Микола Стражеско (2006) - 45
Іван Франко (2006) – 45
Іван Огієнко (2007) - 45
Олег Ольжич (2007) - 45
Василь Стус (2008) - 45
Наталія Ужвій (2008) – 40
Василь Симоненко (2008) - 40
Павло Чубинський (2009) - 40
Богдан-Ігор Антонович (2009) - 40
2 грн. різне:
100 р. біосферного заповідника Асканія Нова (1998) – 170 грн.
100 р. Київському національному економічному університету (2006) - 45
100 р. Київському зоопарку (2008) - 60
165 р. Національному університету «Львівська політехніка» (2010) - 45
125 р. Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» (2010) - 45
350 р. Львівському національному університету імені Івана Франка (2011) – 45
5 грн. різне:
60 р. визволення Києва від фашистських загарбників (2003) - 295
Благовіщення (2008) - 95
5 грн. біметал:
XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (2007) - 90
60 р. Раді Європи (2009) - 65
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Dinar
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Додано: Чет 18 січ, 2018 16:28
Станом на 18/01/2018
2 грн. флора та фауна:
Любка дволиста (1999) – 450
Соня садова (1999) - 440
Зубр (2003) - 200
Морський коник (2003) - 180
2 грн. видані особистості:
Леонід Глібов (2002) - 230
Максим Рильський (2005) - 195
Сергій Всехсвятськиий (2005) - 180
Олександр Корнійчук (2005) - 180
Всеволод Голубович (2005) - 180
Олег Антонов (2006) - 100
Микола Стражеско (2006) - 45
Іван Франко (2006) – 45
Іван Огієнко (2007) - 45
Олег Ольжич (2007) - 45
Василь Стус (2008) - 45
Богдан-Ігор Антонович (2009) - 40
2 грн. різне:
100 р. біосферного заповідника Асканія Нова (1998) – 170 грн.
100 р. Київському національному економічному університету (2006) - 45
100 р. Київському зоопарку (2008) - 60
165 р. Національному університету «Львівська політехніка» (2010) - 45
125 р. Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» (2010) - 45
350 р. Львівському національному університету імені Івана Франка (2011) – 45
5 грн. різне:
60 р. визволення Києва від фашистських загарбників (2003) - 295
Благовіщення (2008) - 95
5 грн. біметал:
XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (2007) - 90
60 р. Раді Європи (2009) - 65
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Dinar
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- Повідомлень: 17
- З нами з: 04.11.17
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Додано: Суб 03 лют, 2018 15:29
Станом на 03/02/2018
2 грн. флора та фауна:
Соня садова (1999) - 440
Зубр (2003) - 200
Морський коник (2003) - 180
2 грн. видані особистості:
Максим Рильський (2005) - 195
Сергій Всехсвятськиий (2005) - 180
Олександр Корнійчук (2005) - 180
Всеволод Голубович (2005) - 180
Олег Антонов (2006) - 100
Микола Стражеско (2006) - 45
Іван Франко (2006) – 45
Іван Огієнко (2007) - 45
Олег Ольжич (2007) - 45
Василь Стус (2008) - 45
Богдан-Ігор Антонович (2009) - 40
2 грн. різне:
100 р. біосферного заповідника Асканія Нова (1998) – 170 грн.
100 р. Київському національному економічному університету (2006) - 45
100 р. Київському зоопарку (2008) - 60
165 р. Національному університету «Львівська політехніка» (2010) - 45
125 р. Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» (2010) - 45
350 р. Львівському національному університету імені Івана Франка (2011) – 45
5 грн. різне:
60 р. визволення Києва від фашистських загарбників (2003) - 295
Благовіщення (2008) - 95
5 грн. біметал:
XVI щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ (2007) - 90
60 р. Раді Європи (2009) - 65
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Dinar
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Додано: Сер 30 січ, 2019 17:34
Dinar Доброго дня. Чи є у Вас в наявності і яка ціна на Блістер 50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні (5 монет номіналом по 200000 карбованців): 50 р. Перемоги, Місто-герой Київ, Місто-герой Одеса, Місто-герой Севастополь, Місто-герой Керч
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dima_rafa1l
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Dinar
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