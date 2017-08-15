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Акції від «Кредобанку»

Акції від «Кредобанку»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:33

Легендарні хіти. Безцінні емоції

Концерт тільки для вас від Олега Винника? Це можливо з Mastercard Більше та MEGOGO! Можна пропустити літак, серію улюбленого серіалу або ж день народження улюбленця, а можливість особистої зустрічі з Олегом Винником — нізащо.

Як взяти участь у розіграші року:
реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua;
платіть карткою Mastercard® і накопичуйте бали;
обмінюйте бали на участь у розіграші, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником чи навіть побувати на персональному концерті, де він співатиме лише для вас!
У розіграші 2 етапи:

1 етап: із 10 по 30 червня 2021 року включно — переможець зустрінеться зі співаком, який підкорив серця мільйонів українців!

2 етап: із 2 по 31 липня 2021 року включно — переможець отримає можливість заспівати разом з Олегом Винником на особистому концерті.

Акція діє з 10.06.2021 р. по 31.07.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС.
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Повідомлень: 2148
З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 09:40

Отримайте додаткового Мавчика за оплати смартфоном

Мавчики зачекались на ваші оплати смартфоном із Mastercard®!

Відтепер чарівні герої захопливого анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» стануть частиною оплат з Mastercard в мережі супермаркетів «Сільпо».

Платіть карткою Mastercard у смартфоні чи в додатку «Сільпо» та за кожні 149 грн у чеку отримайте додаткового Мавчика. І нехай руна чотирьох стихій оберігає ваші безконтактні оплати!

Акція діє з 01 червня по 26 липня 2021 у всій мережі супермаркетів «Сільпо».
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
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Повідомлень: 2148
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:46

Одеські сніданки від Савви Лібкіна та Mastercard

Одеські сніданки від Савви Лібкіна та Mastercard. Проведіть свій ранок смачно в затишній атмосфері ресторанів Савви Лібкіна.

Як скористатися пропозицією?
Розраховуйтеся карткою Mastercard® на суму від 600 грн у ресторанах*
Савви Лібкіна.
Отримуйте картку на безкоштовний сніданок.
Обміняти картку сніданку можна до 30.09.2021 р. включно.
*Включаючи замовлення, здійснені на сайті www.savva-libkin.com або в мобільному додатку Savva Club.

Акція діє з 20.06.2021 р. до 31.08.2021 р. у м. Одесі в ресторанах: «Дача», «Компот», «Тавернетта».
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... mastercard
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Повідомлень: 2148
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 09:56

Отримайте 20 грн бонусами у програмі лояльності «VARUS PЁRFE

Готівка — на касі, бонуси — у програмі лояльності!

Як скористатись пропозицією?
Оберіть товари в мережі супермаркетів VARUS та проскануйте на касі бонусну картку VARUS.
Скажіть касиру, що бажаєте зняти готівку.
Оплатіть покупки карткою Mastercard та отримайте від касира готівку і товар.
Протягом наступної доби отримайте 20 грн бонусами у програмі лояльності VARUS PЁRFECT на картку VARUS.
Акція діє з 15.06.2021 р. по 15.07.2021 р. включно в магазинах, що вказані за посиланням varus.ua/uk/stores
Бонуси нараховуються на перші 2 транзакції зняття готівки, що були здійснені за умови покупки товару й сканування картки лояльності VARUS у період акції. В акції не беруть участь товари категорій «Тютюнові вироби», «алкогольна продукція» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... s-pyorfect
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 09:14

Смакуйте локальне з Mastercard

Смакуйте локальне з Mastercard!

Запрошуємо 19 і 20 червня в таємний сад Villa Verde на Подолі на свято локальної гастрономії від «Сільпо».

Не проґавте нагоду скуштувати натуральні продукти від крафтових виробників, відвідати бранч із Дар'єю Малаховою, сфотографуватись біля квіткового куточка й потанцювати під композиції джаз-бенду Yuriy Seredin Quartet. Щоб зробити фестиваль ще святковішим, користуйтесь вигідною пропозицією — знижка 10% на маркеті та фудкорті на фестивалі «True & Local. Secret garden edition» при оплаті карткою Mastercard®.

Знижка 10% від попередньої ціни реалізації при оплаті карткою Mastercard покупок на маркеті й фудкорті фестивалю локальної гастрономії «True & Local. Secret garden edition» надається в період з 19.06.2021 р. по 20.06.2021 р. включно за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102. Пропозиція діє тільки для повнолітніх.

Вхід безкоштовний.
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:07

Зробіть своє літо гучнішим

Насолоджуйтеся влітку на повну гучність, надавши ексклюзивного вигляду вашій музиці ― беріть участь у розіграші від Mastercard Більше й отримуйте можливість виграти акустичну систему, розроблену спеціально для справжніх поціновувачів музики!

Як скористатися пропозицією:
Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua;
Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®;
Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші однієї із 3-х дизайнерських акустичних систем POTOTSKIY AUDIO®.
Що більше балів ви обміняєте, то вищі ваші шанси на виграш.

Акція діє з 01.07.2021 по 31.07.2021 року на всій території України, за винятком зони проведення ООС і тимчасово окупованої території
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... guchnishym
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:27

Підніміться вище - відчуйте більше!

Щоб отримати можливість піднятися на повітряній кулі під час фестивалю Atlas Weekend 2021, просто:

зареєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли цього зробити;
розраховуйтеся карткою Mastercard® на суму 500 грн і більше в день, коли хотіли б піднятися на кулі;
прийдіть до зони з повітряною кулею.
Один чек дає можливість піднятися на кулі 1 людині 1 раз на день фестивалю.

ВАЖЛИВО!

Акція діє для всіх власників карток Mastercard®, емітованих Кредобанком, за умови реєстрації картки на сайті bilshe.mastercard.ua, з 05.07.2021 по 11.07.2021 року за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ite-bilshe
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:29

Знижка 20% на фудкортах Atlas Weekend

Найулюбленіші артисти України та світу, безмежні розваги, а також смачний фудкорт зі знижкою! Все це на найбільшому фестивалі Східної Європи — Atlas Weekend 2021.

Як скористатися пропозицією?
Мати картку Mastercard®, емітовану Кредобанком;
Сплатити безконтактно карткою Masterсard® на фудкорті Atlas Weekend;
Отримати гарантовано знижку 20% на їжу та безалкогольні напої.
Подаруйте собі драйвовий настрій зі знижками від Masterсard

Акція діє з 05.07.2021 по 11.07.2021 р. за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... as-weekend
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З нами з: 01.09.17
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 09:30

Розраховуйтеся Mastercard - отримуйте подарунки

У будь-який з днів Atlas Weekend 2021 розраховуйтеся на фестивалі карткою Mastercard® на суму 400 грн і більше, і без подарунка не залишитеся!

Щоб отримати свій гарантований подарунок від Mastercard® на Atlas Weekend 2021:

зареєструйте свою картку на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли це зробити;
у будь-який день фестивалю розрахуйтеся зареєстрованою карткою у торговельних точках фестивалю за їжу та/або напої на суму 400 гривень і більше;
візьміть чек та обміняйте його на свій гарантований подарунок;
і так можна робити щодня.
Акція діє для всіх власників карток Mastercard®, емітованих Кредобанком, за умови реєстрації картки на сайті bilshe.mastercard.ua, з 05.07.2021 по 11.07.2021 р. за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021.
https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -podarunky
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З нами з: 01.09.17
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