Акції від «Кредобанку»

Концерт тільки для вас від Олега Винника? Це можливо з Mastercard Більше та MEGOGO! Можна пропустити літак, серію улюбленого серіалу або ж день народження улюбленця, а можливість особистої зустрічі з Олегом Винником — нізащо.
Як взяти участь у розіграші року: реєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua; платіть карткою Mastercard® і накопичуйте бали; обмінюйте бали на участь у розіграші, можливо, саме вам пощастить зустрітися з Олегом Винником чи навіть побувати на персональному концерті, де він співатиме лише для вас! У розіграші 2 етапи:
1 етап: із 10 по 30 червня 2021 року включно — переможець зустрінеться зі співаком, який підкорив серця мільйонів українців!
2 етап: із 2 по 31 липня 2021 року включно — переможець отримає можливість заспівати разом з Олегом Винником на особистому концерті.
Одеські сніданки від Савви Лібкіна та Mastercard. Проведіть свій ранок смачно в затишній атмосфері ресторанів Савви Лібкіна.
Як скористатися пропозицією? Розраховуйтеся карткою Mastercard® на суму від 600 грн у ресторанах* Савви Лібкіна. Отримуйте картку на безкоштовний сніданок. Обміняти картку сніданку можна до 30.09.2021 р. включно. *Включаючи замовлення, здійснені на сайті www.savva-libkin.com або в мобільному додатку Savva Club.
Готівка — на касі, бонуси — у програмі лояльності!
Як скористатись пропозицією? Оберіть товари в мережі супермаркетів VARUS та проскануйте на касі бонусну картку VARUS. Скажіть касиру, що бажаєте зняти готівку. Оплатіть покупки карткою Mastercard та отримайте від касира готівку і товар. Протягом наступної доби отримайте 20 грн бонусами у програмі лояльності VARUS PЁRFECT на картку VARUS. Акція діє з 15.06.2021 р. по 15.07.2021 р. включно в магазинах, що вказані за посиланням varus.ua/uk/stores Бонуси нараховуються на перші 2 транзакції зняття готівки, що були здійснені за умови покупки товару й сканування картки лояльності VARUS у період акції. В акції не беруть участь товари категорій «Тютюнові вироби», «алкогольна продукція» та предмети, пов’язані із вживанням тютюнових виробів. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... s-pyorfect
Запрошуємо 19 і 20 червня в таємний сад Villa Verde на Подолі на свято локальної гастрономії від «Сільпо».
Не проґавте нагоду скуштувати натуральні продукти від крафтових виробників, відвідати бранч із Дар'єю Малаховою, сфотографуватись біля квіткового куточка й потанцювати під композиції джаз-бенду Yuriy Seredin Quartet. Щоб зробити фестиваль ще святковішим, користуйтесь вигідною пропозицією — знижка 10% на маркеті та фудкорті на фестивалі «True & Local. Secret garden edition» при оплаті карткою Mastercard®.
Знижка 10% від попередньої ціни реалізації при оплаті карткою Mastercard покупок на маркеті й фудкорті фестивалю локальної гастрономії «True & Local. Secret garden edition» надається в період з 19.06.2021 р. по 20.06.2021 р. включно за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 102. Пропозиція діє тільки для повнолітніх.
Насолоджуйтеся влітку на повну гучність, надавши ексклюзивного вигляду вашій музиці ― беріть участь у розіграші від Mastercard Більше й отримуйте можливість виграти акустичну систему, розроблену спеціально для справжніх поціновувачів музики!
Як скористатися пропозицією: Реєструйтеся в програмі Mastercard Більше на сайті bilshe.mastercard.ua; Накопичуйте бали за оплати карткою Mastercard®; Обмінюйте 10 срібних або 1 золотий бал на участь у розіграші однієї із 3-х дизайнерських акустичних систем POTOTSKIY AUDIO®. Що більше балів ви обміняєте, то вищі ваші шанси на виграш.
Щоб отримати можливість піднятися на повітряній кулі під час фестивалю Atlas Weekend 2021, просто:
зареєструйтеся на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли цього зробити; розраховуйтеся карткою Mastercard® на суму 500 грн і більше в день, коли хотіли б піднятися на кулі; прийдіть до зони з повітряною кулею. Один чек дає можливість піднятися на кулі 1 людині 1 раз на день фестивалю.
ВАЖЛИВО!
Акція діє для всіх власників карток Mastercard®, емітованих Кредобанком, за умови реєстрації картки на сайті bilshe.mastercard.ua, з 05.07.2021 по 11.07.2021 року за адресою: м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... ite-bilshe
Найулюбленіші артисти України та світу, безмежні розваги, а також смачний фудкорт зі знижкою! Все це на найбільшому фестивалі Східної Європи — Atlas Weekend 2021.
Як скористатися пропозицією? Мати картку Mastercard®, емітовану Кредобанком; Сплатити безконтактно карткою Masterсard® на фудкорті Atlas Weekend; Отримати гарантовано знижку 20% на їжу та безалкогольні напої. Подаруйте собі драйвовий настрій зі знижками від Masterсard
У будь-який з днів Atlas Weekend 2021 розраховуйтеся на фестивалі карткою Mastercard® на суму 400 грн і більше, і без подарунка не залишитеся!
Щоб отримати свій гарантований подарунок від Mastercard® на Atlas Weekend 2021:
зареєструйте свою картку на сайті bilshe.mastercard.ua, якщо ще не встигли це зробити; у будь-який день фестивалю розрахуйтеся зареєстрованою карткою у торговельних точках фестивалю за їжу та/або напої на суму 400 гривень і більше; візьміть чек та обміняйте його на свій гарантований подарунок; і так можна робити щодня. Акція діє для всіх власників карток Mastercard®, емітованих Кредобанком, за умови реєстрації картки на сайті bilshe.mastercard.ua, з 05.07.2021 по 11.07.2021 р. за адресою: м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 1, територія проведення фестивалю Atlas Weekend 2021. https://kredobank.com.ua/private/kartky ... -podarunky